Стала известна должность Златана Ибрагимовича в «Милане»
Экс-нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вернется в клуб на должность советника. Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой сразу на несколько итальянских изданий.
Экс-нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вернется в клуб на должность советника. Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой сразу на несколько итальянских изданий.
Сообщается, что 42-летний швед в течение нескольких недель вел переговоры с президентом клуба «Милана» Паоло Скарони. В настоящее время стороны согласовывают последние детали сотрудничества, после чего о нем будет объявлено официально. Ожидается, что «Милан» объявит о возвращении Златана в клуб до конца этой недели.
Ибрагимович займет в клубе должность «специального советника» или «внешнего советника» и будет тесно сотрудничать с футболистами и тренерским штабом Стефано Пиоли. Он будет связующим звеном между командой и директорами, а также будет принимать участие в трансферной политике клуба и жизни молодежной академии.
Отмечается, что назначение Златана позволит уменьшить сферу деятельности нынешнего генерального директора клуба Джорджио Фурлани, который был назначен на эту должность в ноябре прошлого года.
Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом 2023 года. Он отыграл на профессиональном уровне 24 сезона, шесть из которых провел в «Милане». В составе «россонери» Златан дважды становился чемпионом Италии и один раз становился обладателем Суперкубка страны.