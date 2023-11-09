Стала известна должность Златана Ибрагимовича в «Милане»

Сообщается, что 42-летний швед в течение нескольких недель вел переговоры с президентом клуба «Милана» Паоло Скарони. В настоящее время стороны согласовывают последние детали сотрудничества, после чего о нем будет объявлено официально. Ожидается, что «Милан» объявит о возвращении Златана в клуб до конца этой недели.

Ибрагимович займет в клубе должность «специального советника» или «внешнего советника» и будет тесно сотрудничать с футболистами и тренерским штабом Стефано Пиоли. Он будет связующим звеном между командой и директорами, а также будет принимать участие в трансферной политике клуба и жизни молодежной академии.

Отмечается, что назначение Златана позволит уменьшить сферу деятельности нынешнего генерального директора клуба Джорджио Фурлани, который был назначен на эту должность в ноябре прошлого года.