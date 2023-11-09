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15:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известна должность Златана Ибрагимовича в «Милане»

Экс-нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вернется в клуб на должность советника. Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой сразу на несколько итальянских изданий.

МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Сообщается, что 42-летний швед в течение нескольких недель вел переговоры с президентом клуба «Милана» Паоло Скарони. В настоящее время стороны согласовывают последние детали сотрудничества, после чего о нем будет объявлено официально. Ожидается, что «Милан» объявит о возвращении Златана в клуб до конца этой недели.

Ибрагимович займет в клубе должность «специального советника» или «внешнего советника» и будет тесно сотрудничать с футболистами и тренерским штабом Стефано Пиоли. Он будет связующим звеном между командой и директорами, а также будет принимать участие в трансферной политике клуба и жизни молодежной академии.

Отмечается, что назначение Златана позволит уменьшить сферу деятельности нынешнего генерального директора клуба Джорджио Фурлани, который был назначен на эту должность в ноябре прошлого года.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом 2023 года. Он отыграл на профессиональном уровне 24 сезона, шесть из которых провел в «Милане». В составе «россонери» Златан дважды становился чемпионом Италии и один раз становился обладателем Суперкубка страны.

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