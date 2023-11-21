Штефан Лайнер излечился от рака и вернулся к тренировкам

Штефан Лайнер возобновил тренировочный процесс, сообщается на официальном сайте клуба.

«Недавнее заключительное обследование показало, что терапия Лайнера прошла успешно и что рак лимфатического узла можно вылечить. Мы невероятно счастливы, а также испытываем облегчение от того, что Штефан выиграл битву с этой болезнью», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Я очень рад, что снова могу полностью сконцентрироваться на футболе и тренироваться с командой. Последние несколько месяцев были большим испытанием. Я очень благодарен за то, что за это время получил такую поддержку от семьи, друзей, клуба и болельщиков. Все это придало мне сил. Я хотел бы особенно поблагодарить мою жену и доктора», — сказал Лайнер.

Во время терапии Лайнер занимался физподготовкой под наблюдением врачей и мог поддерживать форму.