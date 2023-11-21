Штефан Лайнер излечился от рака и вернулся к тренировкам
У защитника менхенгладбахской «Боруссии» Лайнера летом 2023 года обнаружили лимфому на ранней стадии.
У защитника менхенгладбахской «Боруссии» Лайнера летом 2023 года обнаружили лимфому на ранней стадии.
Штефан Лайнер возобновил тренировочный процесс, сообщается на официальном сайте клуба.
«Недавнее заключительное обследование показало, что терапия Лайнера прошла успешно и что рак лимфатического узла можно вылечить. Мы невероятно счастливы, а также испытываем облегчение от того, что Штефан выиграл битву с этой болезнью», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
«Я очень рад, что снова могу полностью сконцентрироваться на футболе и тренироваться с командой. Последние несколько месяцев были большим испытанием. Я очень благодарен за то, что за это время получил такую поддержку от семьи, друзей, клуба и болельщиков. Все это придало мне сил. Я хотел бы особенно поблагодарить мою жену и доктора», — сказал Лайнер.
Во время терапии Лайнер занимался физподготовкой под наблюдением врачей и мог поддерживать форму.
Штефан Лайнер играет за «Боруссию» с 2019 года, ранее выступал за австрийские клубы «Ред Булл», «Лиферинг» и «Рид». На счету Лайнера 38 матчей за сборную Австрии, в которых он забил 2 гола.