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15:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Штефан Лайнер излечился от рака и вернулся к тренировкам

У защитника менхенгладбахской «Боруссии» Лайнера летом 2023 года обнаружили лимфому на ранней стадии.

Боруссия М
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Источник: AFP 2023

Штефан Лайнер возобновил тренировочный процесс, сообщается на официальном сайте клуба.

«Недавнее заключительное обследование показало, что терапия Лайнера прошла успешно и что рак лимфатического узла можно вылечить. Мы невероятно счастливы, а также испытываем облегчение от того, что Штефан выиграл битву с этой болезнью», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Я очень рад, что снова могу полностью сконцентрироваться на футболе и тренироваться с командой. Последние несколько месяцев были большим испытанием. Я очень благодарен за то, что за это время получил такую поддержку от семьи, друзей, клуба и болельщиков. Все это придало мне сил. Я хотел бы особенно поблагодарить мою жену и доктора», — сказал Лайнер.

Во время терапии Лайнер занимался физподготовкой под наблюдением врачей и мог поддерживать форму.

Штефан Лайнер играет за «Боруссию» с 2019 года, ранее выступал за австрийские клубы «Ред Булл», «Лиферинг» и «Рид». На счету Лайнера 38 матчей за сборную Австрии, в которых он забил 2 гола.

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