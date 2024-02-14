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18:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Актер Тимоти Шаламе спел гимн «Сент-Этьена» в вечернем шоу

Звезда «Дюны» голливудский актер Тимоти Шаламе поддержал любимую команду, спев гимн французского клуба «Сент-Этьен», выступающего в Лиге 2.

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В рамках промо-тура фантастического фильма «Дюна: Часть вторая» Шаламе стал гостем одной из вечерних программ на телевидении вместе с режиссером фильма Дени Вильневым и актерами Леей Сейду, Джошем Бролином и Остином Батлером.

Шаламе спел фанатский гимн команды «Сент-Этьен», которая в матче 24-го тура Лиги 2 разгромила «Труа» со счетом 5:0. Также актер обратился к руководству Лиги 2 и попросил быстрее выкладывать хайлайты игр на YouTube.

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Актер Тимоти Шаламе спел гимн «Сент-Этьена» в вечернем шоу
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