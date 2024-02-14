Актер Тимоти Шаламе спел гимн «Сент-Этьена» в вечернем шоу

В рамках промо-тура фантастического фильма «Дюна: Часть вторая» Шаламе стал гостем одной из вечерних программ на телевидении вместе с режиссером фильма Дени Вильневым и актерами Леей Сейду, Джошем Бролином и Остином Батлером.