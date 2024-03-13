«Эспаньол» возглавил тренер, который работал водителем автобуса
Маноло Гонсалес, работавший водителем городского автобуса, назначен главным тренером «Эспаньола» после увольнения Луис Мигель Рамиса, сообщает пресс-служба клуба.
Маноло Гонсалес, работавший водителем городского автобуса, назначен главным тренером «Эспаньола» после увольнения Луис Мигель Рамиса, сообщает пресс-служба клуба.
До назначения на пост Гонсалес возглавлял в «Эспаньоле» вторую команду, он руководил ей с лета прошлого года. В начале карьеры тренер работал в нескольких каталонских полупрофессиональных командах. А в свободное время водил автобус на одном из маршрутов в Барселоне.
Луис Бланко, проработавший в клубе девять лет до прошлого лета, вернется в качестве помощника тренера.
«Эспаньол» борется за выход в Примеру. В текущем сезоне Сегунды команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Отставание от идущего вторым «Эльче» составляет один балл. Лидерство во второй по значимости лиге Испании удерживает «Леганес» с 53 очками в активе.