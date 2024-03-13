«Эспаньол» возглавил тренер, который работал водителем автобуса

До назначения на пост Гонсалес возглавлял в «Эспаньоле» вторую команду, он руководил ей с лета прошлого года. В начале карьеры тренер работал в нескольких каталонских полупрофессиональных командах. А в свободное время водил автобус на одном из маршрутов в Барселоне.

Луис Бланко, проработавший в клубе девять лет до прошлого лета, вернется в качестве помощника тренера.