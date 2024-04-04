«Байер» разгромил «Фортуну» и вышел в финал Кубка Германии

Дублем отметился полузащитник Флориан Вирц (35', 60'), еще по одному мячу забили Жереми Фримпонг (7') и Амин Адли (20').

«Байер» довел свою беспроигрышную серию в этом сезоне до 40 матчей и впервые с 2020 года вышел в финал Кубка Германии. Тогда леверкузенцы уступили «Баварии» (2:4).