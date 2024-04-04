Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
Ахмат
Оренбург
Футбол. Зарубежный
21:00
Гранада
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:30
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
3.04
Манчестер Сити
Астон Вилла
41
Футбол. Зарубежный
3.04
Арсенал
Лутон Таун
20
Футбол. Зарубежный
3.04
Брентфорд
Брайтон
00
Футбол. Кубок России
3.04
Спартак
Зенит
12
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
31.03
Бохум
Дармштадт
22
31.03
Штутгарт
Хайденхайм
33
31.03
Аугсбург
Кельн
11
30.03
Бавария
Боруссия Д
02
30.03
Боруссия М
Фрайбург
03
30.03
Байер
Хоффенхайм
21
30.03
Айнтрахт Ф
Унион Б
00
30.03
РБ Лейпциг
Майнц
00
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
09:19 (мск), источник: Sportmail.ru

«Байер» разгромил «Фортуну» и вышел в финал Кубка Германии

Леверкузенский «Байер» дома разгромил дюссельдорфскую «Фортуну» (4:0) в полуфинальном матче Кубка Германии.

Байер
Фортуна ДЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Дублем отметился полузащитник Флориан Вирц (35', 60'), еще по одному мячу забили Жереми Фримпонг (7') и Амин Адли (20').

«Байер» довел свою беспроигрышную серию в этом сезоне до 40 матчей и впервые с 2020 года вышел в финал Кубка Германии. Тогда леверкузенцы уступили «Баварии» (2:4).

В финале «Байер» сыграет с аутсайдером Второй Бундеслиги «Кайзерслаутерном», который в полуфинале обыграл клуб из третьей лиги «Саарбрюккен» (2:0). Финал Кубка Германии пройдет в Берлине 25 мая.

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Гильермо Абаскаль: видимо, «Зенит» не был готов к матчу
Знаменитого футболиста СССР завербовал КГБ после окончания...
«Байер» разгромил «Фортуну» и вышел в финал Кубка Германии
«Интер Майами» без Месси проиграл в 1/4 финала Кубка чемпионов
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь