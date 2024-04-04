«Байер» разгромил «Фортуну» и вышел в финал Кубка Германии
Леверкузенский «Байер» дома разгромил дюссельдорфскую «Фортуну» (4:0) в полуфинальном матче Кубка Германии.
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Леверкузенский «Байер» дома разгромил дюссельдорфскую «Фортуну» (4:0) в полуфинальном матче Кубка Германии.
Дублем отметился полузащитник Флориан Вирц (35', 60'), еще по одному мячу забили Жереми Фримпонг (7') и Амин Адли (20').
«Байер» довел свою беспроигрышную серию в этом сезоне до 40 матчей и впервые с 2020 года вышел в финал Кубка Германии. Тогда леверкузенцы уступили «Баварии» (2:4).
В финале «Байер» сыграет с аутсайдером Второй Бундеслиги «Кайзерслаутерном», который в полуфинале обыграл клуб из третьей лиги «Саарбрюккен» (2:0). Финал Кубка Германии пройдет в Берлине 25 мая.