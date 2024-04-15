Матч чемпионата Уругвая завершился дракой между футболистами и фанатами

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456241163" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После матча 8-го тура чемпионата Уругвая между «Дефенсор Спортинг» и «Ривер Плейт» (2:1) произошла массовая драка между футболистами, тренерами и болельщиками.

Встреча двух команд из Монтевидео прошла на поле «Дефенсор Спортинг» завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Стычки возникали еще во время игры. На 69-й минуте одну из них спровоцировал игрок «Ривер Плейт» Кристиан Альмейда, который жестко атаковал вратаря хозяев Кевина Доусона. Ближе к концу встречи автор победного дубля Октавио Ривер сфолил на вратаре, а затем выбил мяч из его рук, после чего тот в ответ напал на Ривера.

После финального свистка на поле и в подтрибунном помещении вспыхнула полноценная драка, в которой приняли участие почти все футболисты, персонал, а также болельщики. Полиции не удалось взять под контроль ситуацию. Фанаты выбили дверь и проникли в одну из раздевалок.