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18:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Матч чемпионата Уругвая завершился дракой между футболистами и фанатами

По итогам столичного дерби произошла массовая потасовка, которую не смогли взять под контроль органы правопорядка.

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После матча 8-го тура чемпионата Уругвая между «Дефенсор Спортинг» и «Ривер Плейт» (2:1) произошла массовая драка между футболистами, тренерами и болельщиками.

Встреча двух команд из Монтевидео прошла на поле «Дефенсор Спортинг» завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Стычки возникали еще во время игры. На 69-й минуте одну из них спровоцировал игрок «Ривер Плейт» Кристиан Альмейда, который жестко атаковал вратаря хозяев Кевина Доусона. Ближе к концу встречи автор победного дубля Октавио Ривер сфолил на вратаре, а затем выбил мяч из его рук, после чего тот в ответ напал на Ривера.

После финального свистка на поле и в подтрибунном помещении вспыхнула полноценная драка, в которой приняли участие почти все футболисты, персонал, а также болельщики. Полиции не удалось взять под контроль ситуацию. Фанаты выбили дверь и проникли в одну из раздевалок.

Уругвайская футбольная ассоциация, а также сами клубы пока не отреагировали на инцидент. По итогам драки судья Хавьер Ферес показал девять красных карточек.

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