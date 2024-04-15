Матч чемпионата Уругвая завершился дракой между футболистами и фанатами
По итогам столичного дерби произошла массовая потасовка, которую не смогли взять под контроль органы правопорядка.
По итогам столичного дерби произошла массовая потасовка, которую не смогли взять под контроль органы правопорядка.
После матча 8-го тура чемпионата Уругвая между «Дефенсор Спортинг» и «Ривер Плейт» (2:1) произошла массовая драка между футболистами, тренерами и болельщиками.
Встреча двух команд из Монтевидео прошла на поле «Дефенсор Спортинг» завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Стычки возникали еще во время игры. На 69-й минуте одну из них спровоцировал игрок «Ривер Плейт» Кристиан Альмейда, который жестко атаковал вратаря хозяев Кевина Доусона. Ближе к концу встречи автор победного дубля Октавио Ривер сфолил на вратаре, а затем выбил мяч из его рук, после чего тот в ответ напал на Ривера.
После финального свистка на поле и в подтрибунном помещении вспыхнула полноценная драка, в которой приняли участие почти все футболисты, персонал, а также болельщики. Полиции не удалось взять под контроль ситуацию. Фанаты выбили дверь и проникли в одну из раздевалок.
Уругвайская футбольная ассоциация, а также сами клубы пока не отреагировали на инцидент. По итогам драки судья Хавьер Ферес показал девять красных карточек.