Мбаппе устроил прощальный ужин на 250 гостей и пригласил Макрона

Как сообщает источник, в ресторане собрались 250 человек, в число приглашенных на ужин вошли партнеры по команде Мбаппе и сотрудники «ПСЖ». Также футболист пригласил президента Франции Эммануэля Макрона и президента клуба Нассера аль-Хелаифи, которые не появились на мероприятии.

10 мая Мбаппе объявил об уходе из клуба. Он перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году за 180 млн евро. За семь лет в Париже нападающий провел за клуб 307 матчей, в которых забил 255 мячей и сделал 108 голевых передач.

Вместе с «ПСЖ» Мбаппе шесть раз выиграл чемпионат Франции, трижды стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды — победителем Кубка французской лиги. В сезоне-2019/20 он помог парижанам выйти в финал Лиги чемпионов, где они уступили мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1.