Мбаппе устроил прощальный ужин на 250 гостей и пригласил Макрона
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе устроил прощальный ужин в Париже на 250 гостей, в числе приглашенных гостей числился президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Parisien.
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе устроил прощальный ужин в Париже на 250 гостей, в числе приглашенных гостей числился президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Parisien.
Как сообщает источник, в ресторане собрались 250 человек, в число приглашенных на ужин вошли партнеры по команде Мбаппе и сотрудники «ПСЖ». Также футболист пригласил президента Франции Эммануэля Макрона и президента клуба Нассера аль-Хелаифи, которые не появились на мероприятии.
10 мая Мбаппе объявил об уходе из клуба. Он перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году за 180 млн евро. За семь лет в Париже нападающий провел за клуб 307 матчей, в которых забил 255 мячей и сделал 108 голевых передач.
Вместе с «ПСЖ» Мбаппе шесть раз выиграл чемпионат Франции, трижды стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды — победителем Кубка французской лиги. В сезоне-2019/20 он помог парижанам выйти в финал Лиги чемпионов, где они уступили мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1.
Ожидается, что ближайшим летом француз станет игроком мадридского «Реала». Мбаппе подпишет контракт со «сливочными» на пять лет и будет зарабатывать от 15 до 20 миллионов евро за сезон. Журналист Фабрицио Романо сообщил, что подписной бонус 25-летнего француза превысит 100 млн евро. Отмечается, что эта сумма будет выплачиваться в течение пяти лет.