Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.05
Болонья
Ювентус
Футбол. Первая лига
20.05
Сокол
Волгарь
Футбол. Первая лига
20.05
Кубань
Химки
Футбол. Первая лига
20.05
Торпедо
Шинник
Футбол. Зарубежный
20.05
Салернитана
Верона
Футбол. Премьер-лига
20.05
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
19.05
Гавр
Марсель
19.05
Лилль
Ницца
19.05
Метц
ПСЖ
19.05
Ланс
Монпелье
19.05
Тулуза
Брест
19.05
Реймс
Ренн
19.05
Лорьян
Клермон Фут
19.05
Лион
Страсбур
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
11:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе устроил прощальный ужин на 250 гостей и пригласил Макрона

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе устроил прощальный ужин в Париже на 250 гостей, в числе приглашенных гостей числился президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Parisien.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

Как сообщает источник, в ресторане собрались 250 человек, в число приглашенных на ужин вошли партнеры по команде Мбаппе и сотрудники «ПСЖ». Также футболист пригласил президента Франции Эммануэля Макрона и президента клуба Нассера аль-Хелаифи, которые не появились на мероприятии.

10 мая Мбаппе объявил об уходе из клуба. Он перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году за 180 млн евро. За семь лет в Париже нападающий провел за клуб 307 матчей, в которых забил 255 мячей и сделал 108 голевых передач.

Вместе с «ПСЖ» Мбаппе шесть раз выиграл чемпионат Франции, трижды стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды — победителем Кубка французской лиги. В сезоне-2019/20 он помог парижанам выйти в финал Лиги чемпионов, где они уступили мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1.

Ожидается, что ближайшим летом француз станет игроком мадридского «Реала». Мбаппе подпишет контракт со «сливочными» на пять лет и будет зарабатывать от 15 до 20 миллионов евро за сезон. Журналист Фабрицио Романо сообщил, что подписной бонус 25-летнего француза превысит 100 млн евро. Отмечается, что эта сумма будет выплачиваться в течение пяти лет.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь