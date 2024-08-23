Холанд опережает показатели Месси и Роналду по голам в XXI веке

Холанд открыт счет забитым мячам в этом сезоне, отличившись в матче первого тура АПЛ против «Челси» (2:0). В субботу, 24 августа, «Ман Сити» дома сыграет с «Ипсвичем». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.