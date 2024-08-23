Холанд опережает показатели Месси и Роналду по голам в XXI веке

На счету 24-летнего норвежца 257 голов в 315 матчах. Его средняя результативность по карьере составляет 0,82 гола за матч, что превышает аналогичные показатели у Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе.
Лучшие игроки по среднему голов за матч:
- Эрлинг Холанд — 0,82 (257 голов в 315 матчах);
- Лионель Месси — 0,78 (838 голов в 1069 матчах);
- Криштиану Роналду — 0,73 (897 голов в 1233 матчах);
- Килиан Мбаппе — 0,72 (332 гола в 462 матчах);
- Роберт Левандовски — 0,70 (654 гола в 928 матчах);
- Харри Кейн — 0,63 (407 голов в 644 матчах);
- Неймар — 0,61 (440 голов в 719 матчах);
- Руд ван Нистелрой — 0,60 (277 голов в 463 матчах);
- Луис Суарес — 0,60 (576 голов в 968 матчах);
- Златан Ибрагимович — 0,58 (567 голов в 980 матчах).
Холанд открыт счет забитым мячам в этом сезоне, отличившись в матче первого тура АПЛ против «Челси» (2:0). В субботу, 24 августа, «Ман Сити» дома сыграет с «Ипсвичем». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.