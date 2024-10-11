«Леганес» обыграл «Вальядолид» в матче за Кубок огурца

Расположенный неподалеку от Мадрида город Леганес известен как сельскохозяйственный центр, в первую очередь благодаря выращиванию огурцов. Уроженцев этого города называют «пепинерос» (что и означает «огурцы»), а в середине прошлого века это прозвище закрепилось и за местной футбольной командой. Трофей «Вилья-де-Леганес» разыгрывается с 1980-х годов. Ежегодно «Леганесу» противостоят различные испанские клубы.