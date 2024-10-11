«Леганес» обыграл «Вальядолид» в матче за Кубок огурца

Клубы испанской Ла Лиги «Леганес» и «Вальядолид» разыграли Кубок огурца-2024. В товарищеском турнире победу одержал «Леганес» со счётом 3:1.
Расположенный неподалеку от Мадрида город Леганес известен как сельскохозяйственный центр, в первую очередь благодаря выращиванию огурцов. Уроженцев этого города называют «пепинерос» (что и означает «огурцы»), а в середине прошлого века это прозвище закрепилось и за местной футбольной командой. Трофей «Вилья-де-Леганес» разыгрывается с 1980-х годов. Ежегодно «Леганесу» противостоят различные испанские клубы.
Недавно «Леганес» представил болельщикам нового маскота. Символом команды стал Супер-огурец — овощ, одетый как супергерой, который развлекать пришедших на домашние матчи клуба.
«Леганес» в минувшем сезоне занял первое месте в Сегунде и завоевал право выступления в высшем дивизионе национального чемпионата. После 9 туров Ла Лиги «Леганес» с 8 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице. В следующем матче «Леганес» примет на домашнем стадионе мадридский «Атлетико».