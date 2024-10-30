«Боруссия» вылетела из Кубка Германии на стадии 1/16 финала

Единственный мяч на 117-й минуте встречи забил датский нападающий «Вольфсбурга» Йонас Винд.
«Боруссия» впервые с 2010 года вылетела на столь ранней стадии национального кубка. Тогда «шмели» уступили клубу из третьей лиги «Киккерс Оффенбах» (0:0, 2:4 пен.). Участие в том матче в качестве игрока принимал нынешний тренер команды Нури Шахин.
36-летний Шахин проиграл 5 из 13 матчей на посту главного тренера «Боруссии». Он возглавил команду минувшим летом после ухода Эдина Терзича.
Соперник «Вольфсбурга» по следующей стадии Кубка Германии определится после жеребьевки, которая состоится 3 ноября.