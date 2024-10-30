«Боруссия» вылетела из Кубка Германии на стадии 1/16 финала

«Боруссия» впервые с 2010 года вылетела на столь ранней стадии национального кубка. Тогда «шмели» уступили клубу из третьей лиги «Киккерс Оффенбах» (0:0, 2:4 пен.). Участие в том матче в качестве игрока принимал нынешний тренер команды Нури Шахин.