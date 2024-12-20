Клуб из Германии заявил на матч 11 игроков с одинаковой фамилией

Благодаря этому тренер иногда запутывает соперников, выпуская на поле 11 Куртановичей и давая им номера, не соответствующие их позициям на поле. Кроме того, во время матча игроки «Флерсхайма» общаются друг с другом только по-боснийски, что серьезно усложняет задачу соперникам. Планируется, что зимой состав команды пополнят еще три игрока с фамилией Куртанович.