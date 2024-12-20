Клуб из Германии заявил на матч 11 игроков с одинаковой фамилией

В стартовом составе команды вышли 11 футболистов с одинаковой фамилией — Куртанович. Все они являются родственниками владельца клуба, который решил пригласить в команду своих родных, двоюродных и троюродных братьев.
Стартовый состав на один из последних матчей «Флерсхайма» выглядел следующим образом:
- Вратарь: Харис Куртанович;
- Защитники: Ажет Куртанович, Самир Куртанович, Имран Куртанович
- Полузащитники: Амель Куртанович, Анес Куртанович, Семир Куртанович, Кенан Куртанович, Семин Куртанович;
- Нападающие: Бакир Куртанович, Ибрагим Куртанович.
Самым молодым Куртановичам, Амелю и Имрану, по 18 лет. Самым возрастным игроком является 50-летний Ибрагим Куртанович. На данный момент за «Флерсхайм» заявлено 12 родственников.
Благодаря этому тренер иногда запутывает соперников, выпуская на поле 11 Куртановичей и давая им номера, не соответствующие их позициям на поле. Кроме того, во время матча игроки «Флерсхайма» общаются друг с другом только по-боснийски, что серьезно усложняет задачу соперникам. Планируется, что зимой состав команды пополнят еще три игрока с фамилией Куртанович.
Семья Куртановчией происходит из региона Санджак, который находится на границе четырех стран: Сербии, Черногории, Боснии и Косово. После начала Югославских войн в 1991 году они постепенно начали перебираться в Германию. Сейчас семейство Куртановичей насчитывает около 150 человек, у большинства из них есть немецкие паспорта.
На данный момент «Флерсхайм» занимает второе место в турнирной таблице и намерен побороться за повышение в классе. В случае выполнения задачи Куртановичи обещают устроить большой семейный праздник.