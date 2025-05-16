Бруну Фернандеш повторил достижение Роналду и де Хеа в «МЮ»

«На днях мы говорили на эту тему с Зиркзее, и он саркастически спросил: “Интересно, кто же выиграет награду?” Я ответил: “Надеюсь, в следующем сезоне я сыграю так же, как в этом, но не попаду даже в число претендентов”. Это будет означать, что у остальных все получается. Я буду самым счастливым человеком в мире. Я здесь для того, чтобы помогать товарищам по команде», — приводит CBS Sports слова Фернандеша.