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Бруну Фернандеш повторил достижение Роналду и де Хеа в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком клуба в сезоне-2024/25 по версии болельщиков команды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Приз имени сэра Мэтта Басби, который вручается с сезона-1987/88, достался португальцу в четвертый раз (ранее в 2020, 2021 и 2024 годах), что является повторением рекорда. Также по четыре раза трофей доставался Давиду де Хеа и Криштиану Роналду.

В борьбе за награду Фернандеш опередил занявшего второе место Амада Диалло и ставшего третьим в голосовании Гарри Магуайра. В сезоне-2024/25 Бруну успел провести за «МЮ» 54 матча, в которых забил 19 мячей и отдал 19 голевых передач.

«На днях мы говорили на эту тему с Зиркзее, и он саркастически спросил: “Интересно, кто же выиграет награду?” Я ответил: “Надеюсь, в следующем сезоне я сыграю так же, как в этом, но не попаду даже в число претендентов”. Это будет означать, что у остальных все получается. Я буду самым счастливым человеком в мире. Я здесь для того, чтобы помогать товарищам по команде», — приводит CBS Sports слова Фернандеша.

За 2 тура до конца чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 39 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. При этом подопечные Рубена Аморима сохраняют шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Для этого «МЮ» необходимо 21 мая в финале Лиги Европы переиграть лондонский «Тоттенхэм».

Бруну Фернандеш играет в «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. До этого полузащитник выступал за лиссабонский «Спортинг», итальянские «Новару», «Удинезе» и «Сампдорию». В его активе 78 матчей и 25 забитых мячей за сборную Португалии.