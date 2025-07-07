«Челси» притормозит дерзкий «Флуминенсе», а «ПСЖ» с «Реалом» устроят мощную зарубу: анонс ½ финала клубного ЧМ

«Флуминенсе» — «Челси»
Прогноз: победа «Челси» и тотал меньше 3,5 за 2.19.
«Челси» везет на встречи с бразильскими командами на клубном чемпионате мира. Лондонцы в группе уступили «Фламенго», зато в ¼ финала дожали «Палмейрас» — 2:1. На очереди 6-я команда Бразилии «Флуминенсе» с 44-летним вратарем Фабио. «Челси» на этом турнире играет первым номером, часто бьет по воротам, в том числе издали, и не стесняется фолить. Англичанам немного не везет с реализацией моментов, впрочем в четвертьфинале в эпизоде с победным голом им помог как раз рикошет. Основной форвард Делап пропустит игру из-за перебора карточек, в стартовом составе выйдет Джексон или Нкунку. Новичка Жоао Педро, которого вызвали из отпуска, могут выпустить во втором тайме.
«Флуминенсе» мало кто ждал на такой поздней стадии. Бразильцы дважды были андердогами в плей-офф, но они устояли против «Интера» и победили «Аль-Хиляль». Команда комфортно себя чувствует без мяча, тройку центральных защитников во главе с Тиаго Силвой сложно пройти. В атаке хороши Арьяс, Кано и Эркулес. Последний уже забил два важных мяча в плей-офф. У «Флу» не будет защитника Фрейтеса, плюс, плотный график может сказаться на возрастных звездах. Так что несмотря на супермотивацию бразильской команды, выберем победу «Челси», с разыгравшимся Палмером. При этом разгрома тут не ждем.
«ПСЖ» — «Реал»
Прогноз: обе забьют и тотал больше за 1.81.
Два европейских гранда давно не мерялись силами, теперь они разыграют путевку в финал клубного мундиаля. Отдельная интрига — встреча Мбаппе с бывшим клубом. «ПСЖ» проводит исторический сезон, сейчас это действительно лучшая команда Европы, некоторые не зря называют ее машиной. Париж был хорош с «Баварией», хотя мог и пропустить там — Доннарумма несколько раз выручил. Эмоций в игре было много, особенно после травмы Мусиалы, это мешало футболистам обеих команд. Но Дуэ и Дембеле в итоге реализовали свои моменты. В защите у «ПСЖ» не будет Пачо, так что в этот раз французы вряд ли сыграют на ноль, но атака их снова выручит.
«Реал» пока привыкает к требованиям Хаби Алонсо, новый тренер «Мадрида» много экспериментирует с позициями игроков. Хорошо себя проявляет молодежь: 21-летний Гонсало с 4 голами вообще входит в число лучших бомбардиров турнира. Но, видимо, здесь ему придется уступить место в старте более звездному Мбаппе. Килиан тяжело уходил из «ПСЖ», так что наверняка сыграет с особой мотивацией. Плюс, красивый гол в ворота Дортмунда придал ему уверенности. У «Реала» тоже есть потери в защите после удаления Хейсена, да и Рюдигер пока еще не тот, что до травмы. Так что предлагаем поставить здесь на голы. Для тех, кто любит коэффициенты повыше, есть такое комбо: победа «ПСЖ» в основное время и обе забьют за 3.70.
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