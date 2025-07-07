«Челси» притормозит дерзкий «Флуминенсе», а «ПСЖ» с «Реалом» устроят мощную зарубу: анонс ½ финала клубного ЧМ

«Реал» пока привыкает к требованиям Хаби Алонсо, новый тренер «Мадрида» много экспериментирует с позициями игроков. Хорошо себя проявляет молодежь: 21-летний Гонсало с 4 голами вообще входит в число лучших бомбардиров турнира. Но, видимо, здесь ему придется уступить место в старте более звездному Мбаппе. Килиан тяжело уходил из «ПСЖ», так что наверняка сыграет с особой мотивацией. Плюс, красивый гол в ворота Дортмунда придал ему уверенности. У «Реала» тоже есть потери в защите после удаления Хейсена, да и Рюдигер пока еще не тот, что до травмы. Так что предлагаем поставить здесь на голы. Для тех, кто любит коэффициенты повыше, есть такое комбо: победа «ПСЖ» в основное время и обе забьют за 3.70.