Матч «Челси» — «ПСЖ» 13 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Финал клубного чемпионата мира пройдет в Ист-Ратерфорде, пригороде Нью-Йорка, на «Метлайф Стэдиум» и начнется в 22:00 мск. Главный судья встречи — Алиреза Фагани из Австралии. Игру «Челси» — «ПСЖ» в прямом эфире покажет Okko. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На клубном ЧМ осталось сыграть последний матч. Победитель увезет из США трофей и 150 млн долларов призовых. «ПСЖ» не очень повезло с сеткой турнира, в плей-офф французам попались «Бавария» и «Реал», но победитель ЛЧ справился с ними — 2:0 и 4:0. «Челси» было попроще: в ¼ и ½ финала англичане разобрались с «Палмейрасом» (2:1) и «Флуминенсе» (2:0).
«ПСЖ» доказал, что новая стратегия клуба работает. В Париже теперь нет суперзвезд, какими раньше были Ибрагимович, Неймар, Месси и Мбаппе. Для проекта Луиса Энрике важнее, чтобы вся команда работала как единое целое, и испанский тренер этого добился. «ПСЖ» хорош как с мячом, так и без мяча. Агрессивный прессинг часто ставит в тупик соперников. Игроки часто меняются позициями и уходят от опекунов. Поэтому у парижан много моментов и ударов по воротам. Отсюда такие разгромы, как с «Интером» в финале ЛЧ и недавно с «Реалом».
«Челси» тоже покупает много молодых футболистов и довольно радикально обновляет состав. Этим летом команду уже пополнили два форварда Делап и Жоао Педро. При этом Джексон и Нкунку еще в команде. А вот Мадуэке, еще один игрок группы атаки, переходит в «Арсенал». Мареска продолжает строить команду и много экспериментировать на клубном ЧМ. Впрочем, такой подход не помешал дойти до финала. В составе «Челси» на приз лучшего бомбардира турнира претендует форвард Нету, у него 3 мяча. У Ди Марии, Гирасси, Гонсало и Леонардо — по 4. Игрок «ПСЖ» Фабиан Руис также забил 3 гола.
Букмекеры отдают предпочтение «ПСЖ». На победу французов в основное время можно поставить за 1,78, на победу «Челси» — за 5,00. Тотал меньше 2,5 стоит 2,16, а на «обе забьют» ставки принимают с коэффициентом 1,67.