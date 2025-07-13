Матч «Челси» — «ПСЖ» 13 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

«ПСЖ» доказал, что новая стратегия клуба работает. В Париже теперь нет суперзвезд, какими раньше были Ибрагимович, Неймар, Месси и Мбаппе. Для проекта Луиса Энрике важнее, чтобы вся команда работала как единое целое, и испанский тренер этого добился. «ПСЖ» хорош как с мячом, так и без мяча. Агрессивный прессинг часто ставит в тупик соперников. Игроки часто меняются позициями и уходят от опекунов. Поэтому у парижан много моментов и ударов по воротам. Отсюда такие разгромы, как с «Интером» в финале ЛЧ и недавно с «Реалом».