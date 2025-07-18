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Диогу Жота посмертно включен в Зал славы «Вулверхэмптона»

Бывший нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота введен в Зал славы клуба. Об этом сообщает официальный сайт «волков».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Решение о включении португальца было единогласно принято независимым комитетом, возглавляемым легендой «Вулверхэмптона» Джоном Ричардсом.

«Это ужасная трагедия, и ощущение скорби и шока столь велико, что мы хотели отдать дань уважения как можно скорее. Как и все, мы были потрясены произошедшим и вспоминаем, каким выдающимся игроком был Диогу в тот незабываемый сезон, когда клуб вышел в АПЛ, и в первые годы после возвращения. Надеемся, это принесет хотя бы немного утешения близким Диогу и Андре, и верим, что болельщики клуба поймут: этот жест продиктован настоящей любовью, уважением и, без сомнения, полностью оправдан», — сказал Ричардс.

Диогу Жота погиб 3 июля в возрасте 28 лет в результате ДТП на западе Испании. Автомобиль Lamborghini, в котором португалец ехал со своим братом Андре Сильвой, вылетел с дороги во время обгона, перевернулся и загорелся. Оба не смогли выбраться из машины и сгорели заживо. Предварительной причиной трагедии стала лопнувшая шина.

Жота перешел в «Вулверхэмптон» летом 2017 года из мадридского «Атлетико» за 13 млн евро. В первом же сезоне он помог «волкам» выиграть Чемпионшип и выйти в АПЛ. За три года в составе клуба Жота провел 131 матч, забил 44 мяча и отдал 19 голевых передач. В сентябре 2020 года «Вулверхэмптон» продал Жоту в «Ливерпуль» за 44,7 млн евро.

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