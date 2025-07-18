Диогу Жота посмертно включен в Зал славы «Вулверхэмптона»

«Это ужасная трагедия, и ощущение скорби и шока столь велико, что мы хотели отдать дань уважения как можно скорее. Как и все, мы были потрясены произошедшим и вспоминаем, каким выдающимся игроком был Диогу в тот незабываемый сезон, когда клуб вышел в АПЛ, и в первые годы после возвращения. Надеемся, это принесет хотя бы немного утешения близким Диогу и Андре, и верим, что болельщики клуба поймут: этот жест продиктован настоящей любовью, уважением и, без сомнения, полностью оправдан», — сказал Ричардс.