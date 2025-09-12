Яблоко от яблони: как играют дети лучших футболистов нулевых

Сын «бразильского волшебника» тоже не на слуху в последнее время, хотя в юности подавал надежды. Жоао не говорил, кто его отец, на просмотре в «Крузейро» и подписал первый контракт в 14 лет. В 18 Роналдиньо-младший перебрался в «Барселону» — команду, где как раз и блистал его папа. Но Жоао не пробился во взрослую команду и уехал в Англию, чтобы избежать сравнений со знаменитым отцом. Так, юный бразилец прошлым летом оказался в молодежке «Бернли», а совсем недавно перешел в «Халл Сити». От сравнений с Роналдиньо Жоао будет сложно уйти: его отец несколько раз признавался игроком года, выигрывал Лигу чемпионов, Ла Лигу и чемпионат мира.