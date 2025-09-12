Яблоко от яблони: как играют дети лучших футболистов нулевых

Энцо, Люка, Тео и Элиас — дети Зинедина Зидана
У легенды Франции и мирового футбола сыновья пошли по стопам отца и стали профессиональными футболистами. Все четверо, что логично, занимались в академии «Реала», но не закрепились в Мадриде. Самый старший из них — Энцо — уже успел завершить карьеру: к 29 годам он сменил 8 клубов и завязал с футболом после одного сезона во второй испанской лиге.
У остальных детей Зинедина карьера тоже не получилась звездной. Люка — единственный вратарь в семье Зиданов — застрял в Сегунде с «Эйбаром» и «Гранадой». Тео Зидан играет в этой же лиге за «Кордобу» и дважды за сезон встречается с Люка. Самый младший — 19-летний Элиас — угодил в дубль «Бетиса». Так что за коллекцию трофеев в семье Зиданов полностью отвечает Зинедин — чемпион мира, победитель Лиги чемпионов и чемпион Италии и Франции в составе «Ювентуса» и «Реала».
Жоао Мендес — сын Роналдиньо
Сын «бразильского волшебника» тоже не на слуху в последнее время, хотя в юности подавал надежды. Жоао не говорил, кто его отец, на просмотре в «Крузейро» и подписал первый контракт в 14 лет. В 18 Роналдиньо-младший перебрался в «Барселону» — команду, где как раз и блистал его папа. Но Жоао не пробился во взрослую команду и уехал в Англию, чтобы избежать сравнений со знаменитым отцом. Так, юный бразилец прошлым летом оказался в молодежке «Бернли», а совсем недавно перешел в «Халл Сити». От сравнений с Роналдиньо Жоао будет сложно уйти: его отец несколько раз признавался игроком года, выигрывал Лигу чемпионов, Ла Лигу и чемпионат мира.
Ромео — сын Дэвида Бекхэма
Еще один пример, когда давление великой фамилии оказалось слишком велико. Дети Бекхэма занимались в академии «Арсенала» и дальше всех по футбольной дорожке продвинулся Ромео. В какой-то момент он переключился на теннис, но в 19 лет возобновил футбольную карьеру в США. Ромео поиграл за резерв «Интер Майами» и попробовал свои силы в дубле английского «Брентфорда». В 22 Бекхэм-младший закончил с футболом и ушел в мир моды и моделей. Семейство Бекхэмов, все-таки, давно уже в шоу-бизнесе. Но в мире футбола Дэвида все-таки помнят за радиоуправляемые подачи с флангов, штрафные и дальние удары. И как икону стиля, конечно.
Кай Руни
Уэйн Руни метеором ворвался в мир футбола в 16 лет, сразу было понятно, что это один из главных талантов английского футбола. Его сын Кай сейчас тоже прыгает через несколько возрастов. В свои 15 Руни-младший играет за «Ман Юнайтед» до 18 лет и совсем недавно забил первый гол. Тренирует его кстати Даррен Флетчер — один из одноклубников отца. Получится ли у Кая приблизится к рекордам Уэйна покажет время. У Руни-старшего 253 гола за «МЮ», 5 титулов АПЛ и победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Пока отец довлен сыном: «Сейчас не стоит ждать от Кая слишком многого, ему всего 15. Но он очень хорошо справляется с давлением».
Криштиану — сын Криштиану Роналду
Звезда Криштиану Роналду зажглась в 2000-е, и благодаря фанатичному отношению к делу португалец до сих пор в центре внимания футбольного мира. Часть этого внимания неизбежно достается и его старшему сыну. Криштиану-младший к своим 15 годам сменил уже несколько академий. Вслед за отцом он был «Ювентусе», «Ман Юнайтед», а сейчас занимается в «Аль-Насре». Сын Криштиану тоже играет под 7-м номером и празднует голы с фирменным Siuuu. А забивать голы младший тоже любит и умеет. Еще в «Юве» в 9 лет он настрелял 58 мячей. Сейчас Криштиану-младший вызывается в юношескую сборную Португалии. Возможно, он еще успеет сыграть вместе со своим отцом — одним из самых знаменитых за всю историю футбола. Все-таки 5 побед в ЛЧ, 5 «Золотых мячей» и больше 900 голов — это уникальные достижения.
Тиаго — сын Лионеля Месси
Было бы странно, если бы в этой подборке не было сына Лионеля Месси, вечного соперника Криштиану. Лео тоже не спешит заканчивать карьеру, легко забивает голы в США и готовится к чемпионату мира. Тем временем его сын Тиаго уже феерит в детском футболе. После академий «Барселоны» и «ПСЖ» старший из сыновей Месси выступает за команду «Интер Майами» до 12 лет. Тиаго — правша, но, как и отец, очень техничен, любит обыгрывать соперников и забивать голы. Хайлайты Месси-младшего легко найти в интернете. Еще одна интересная деталь — его любимый футболист — Криштиану Роналду. Тут Лионелю не помогли даже 8 «Золотых мячей» и звание чемпиона мира.
Ривалдиньо — сын Ривалдо
Ривалдо — еще одна легенда «Барселоны» и первой половины нулевых. Вместе с Роналдо и Роналдиньо добыл 5-е золото на чемпионатах мира для Бразилии. Позже Ривалдо сменил много команд, в том числе самых экзотических. И если по таланту его сын не мог с ним сравниться, то вот частая смена клубов — это у них общее. Ривалдиньо поиграл в Португалии, Румынии, Болгарии, Польше, а сейчас перебрался в первую китайскую лигу. По географии 30-летнего форварда понятно, что карьера у него не особо задалась, но как минимум в профессиональный футбол Ривалдиньо пробился. И даже забил там 40 голов.
Даниэль — сын Паоло Мальдини
А вот пример успешной карьеры в нашей подборке. Сын легендарного итальянского защитника играет в атаке и уже вызывается в сборную Италии. К 23 годам Даниэль успел выиграть Скудетто с «Миланом», а с 2025 года выступает за «Аталанту». Семья Мальдини — уникум в футболе, ведь Даниэль — это футболист в третьем поколении. Его дедушка Чезаре побеждал с «Миланом» и тренировал «Скуадру адзурру», а отец Паоло — приводил «Милан» к победам в 90-е и нулевые. Возможно, и у Даниэля получится пополнить семейную коллекцию новыми трофеями.
Мартин — сын Диего Форлана
Диего Форлан брал трофеи с «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико», но запомнился в первую очередь как прирожденный бомбардир. Неслучайно уругваец дважды выигрывал «Золотую бутсу». Теперь Диего — футбольный отец, его 9-летний сын Мартин недавно выиграл детский турнир. У Форлана-младшего, как и у Даниэля Мальдини, тоже есть футбольный дедушка: Паоло Форлан, отец Диего, играл за сборную Уругвая и много раз побеждал на клубном уровне.