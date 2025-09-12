Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.35
П2
4.20
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.70
П2
5.00
Футбол. Германия
21:30
Байер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.85
П2
3.20
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.70
П2
8.00
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.55
П2
4.80
Футбол. Кубок России
завершен
Леон Сатурн
0
:
Broke Boys
2
П1
X
П2

Яблоко от яблони: как играют дети лучших футболистов нулевых

Дети Зидана, Руни, Роналдиньо и других легенд, которые выбрали футбольную карьеру.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail

Энцо, Люка, Тео и Элиас — дети Зинедина Зидана

Энцо Зидан
Энцо ЗиданИсточник: AP 2024

У легенды Франции и мирового футбола сыновья пошли по стопам отца и стали профессиональными футболистами. Все четверо, что логично, занимались в академии «Реала», но не закрепились в Мадриде. Самый старший из них — Энцо — уже успел завершить карьеру: к 29 годам он сменил 8 клубов и завязал с футболом после одного сезона во второй испанской лиге.

Тео Зидан
Тео ЗиданИсточник: Eóin Noonan/Sportsfile via Getty Images

У остальных детей Зинедина карьера тоже не получилась звездной. Люка — единственный вратарь в семье Зиданов — застрял в Сегунде с «Эйбаром» и «Гранадой». Тео Зидан играет в этой же лиге за «Кордобу» и дважды за сезон встречается с Люка. Самый младший — 19-летний Элиас — угодил в дубль «Бетиса». Так что за коллекцию трофеев в семье Зиданов полностью отвечает Зинедин — чемпион мира, победитель Лиги чемпионов и чемпион Италии и Франции в составе «Ювентуса» и «Реала».

Жоао Мендес — сын Роналдиньо

Роналдиньо в составе сборной Бразилии
Роналдиньо в составе сборной БразилииИсточник: AP 2024

Сын «бразильского волшебника» тоже не на слуху в последнее время, хотя в юности подавал надежды. Жоао не говорил, кто его отец, на просмотре в «Крузейро» и подписал первый контракт в 14 лет. В 18 Роналдиньо-младший перебрался в «Барселону» — команду, где как раз и блистал его папа. Но Жоао не пробился во взрослую команду и уехал в Англию, чтобы избежать сравнений со знаменитым отцом. Так, юный бразилец прошлым летом оказался в молодежке «Бернли», а совсем недавно перешел в «Халл Сити». От сравнений с Роналдиньо Жоао будет сложно уйти: его отец несколько раз признавался игроком года, выигрывал Лигу чемпионов, Ла Лигу и чемпионат мира.

Ромео — сын Дэвида Бекхэма

Источник: Соцсети

Еще один пример, когда давление великой фамилии оказалось слишком велико. Дети Бекхэма занимались в академии «Арсенала» и дальше всех по футбольной дорожке продвинулся Ромео. В какой-то момент он переключился на теннис, но в 19 лет возобновил футбольную карьеру в США. Ромео поиграл за резерв «Интер Майами» и попробовал свои силы в дубле английского «Брентфорда». В 22 Бекхэм-младший закончил с футболом и ушел в мир моды и моделей. Семейство Бекхэмов, все-таки, давно уже в шоу-бизнесе. Но в мире футбола Дэвида все-таки помнят за радиоуправляемые подачи с флангов, штрафные и дальние удары. И как икону стиля, конечно.

Кай Руни

Источник: Соцсети

Уэйн Руни метеором ворвался в мир футбола в 16 лет, сразу было понятно, что это один из главных талантов английского футбола. Его сын Кай сейчас тоже прыгает через несколько возрастов. В свои 15 Руни-младший играет за «Ман Юнайтед» до 18 лет и совсем недавно забил первый гол. Тренирует его кстати Даррен Флетчер — один из одноклубников отца. Получится ли у Кая приблизится к рекордам Уэйна покажет время. У Руни-старшего 253 гола за «МЮ», 5 титулов АПЛ и победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Пока отец довлен сыном: «Сейчас не стоит ждать от Кая слишком многого, ему всего 15. Но он очень хорошо справляется с давлением».

Криштиану — сын Криштиану Роналду

Криштиану Роналду-младший (на переднем плане)
Криштиану Роналду-младший (на переднем плане)Источник: Reuters

Звезда Криштиану Роналду зажглась в 2000-е, и благодаря фанатичному отношению к делу португалец до сих пор в центре внимания футбольного мира. Часть этого внимания неизбежно достается и его старшему сыну. Криштиану-младший к своим 15 годам сменил уже несколько академий. Вслед за отцом он был «Ювентусе», «Ман Юнайтед», а сейчас занимается в «Аль-Насре». Сын Криштиану тоже играет под 7-м номером и празднует голы с фирменным Siuuu. А забивать голы младший тоже любит и умеет. Еще в «Юве» в 9 лет он настрелял 58 мячей. Сейчас Криштиану-младший вызывается в юношескую сборную Португалии. Возможно, он еще успеет сыграть вместе со своим отцом — одним из самых знаменитых за всю историю футбола. Все-таки 5 побед в ЛЧ, 5 «Золотых мячей» и больше 900 голов — это уникальные достижения.

Тиаго — сын Лионеля Месси

Лионель Месси с сыновьями
Лионель Месси с сыновьямиИсточник: AP 2024

Было бы странно, если бы в этой подборке не было сына Лионеля Месси, вечного соперника Криштиану. Лео тоже не спешит заканчивать карьеру, легко забивает голы в США и готовится к чемпионату мира. Тем временем его сын Тиаго уже феерит в детском футболе. После академий «Барселоны» и «ПСЖ» старший из сыновей Месси выступает за команду «Интер Майами» до 12 лет. Тиаго — правша, но, как и отец, очень техничен, любит обыгрывать соперников и забивать голы. Хайлайты Месси-младшего легко найти в интернете. Еще одна интересная деталь — его любимый футболист — Криштиану Роналду. Тут Лионелю не помогли даже 8 «Золотых мячей» и звание чемпиона мира.

Ривалдиньо — сын Ривалдо

Ривалдо — еще одна легенда «Барселоны» и первой половины нулевых. Вместе с Роналдо и Роналдиньо добыл 5-е золото на чемпионатах мира для Бразилии. Позже Ривалдо сменил много команд, в том числе самых экзотических. И если по таланту его сын не мог с ним сравниться, то вот частая смена клубов — это у них общее. Ривалдиньо поиграл в Португалии, Румынии, Болгарии, Польше, а сейчас перебрался в первую китайскую лигу. По географии 30-летнего форварда понятно, что карьера у него не особо задалась, но как минимум в профессиональный футбол Ривалдиньо пробился. И даже забил там 40 голов.

Даниэль — сын Паоло Мальдини

Источник: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

А вот пример успешной карьеры в нашей подборке. Сын легендарного итальянского защитника играет в атаке и уже вызывается в сборную Италии. К 23 годам Даниэль успел выиграть Скудетто с «Миланом», а с 2025 года выступает за «Аталанту». Семья Мальдини — уникум в футболе, ведь Даниэль — это футболист в третьем поколении. Его дедушка Чезаре побеждал с «Миланом» и тренировал «Скуадру адзурру», а отец Паоло — приводил «Милан» к победам в 90-е и нулевые. Возможно, и у Даниэля получится пополнить семейную коллекцию новыми трофеями.

Мартин — сын Диего Форлана

Диего Форлан брал трофеи с «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико», но запомнился в первую очередь как прирожденный бомбардир. Неслучайно уругваец дважды выигрывал «Золотую бутсу». Теперь Диего — футбольный отец, его 9-летний сын Мартин недавно выиграл детский турнир. У Форлана-младшего, как и у Даниэля Мальдини, тоже есть футбольный дедушка: Паоло Форлан, отец Диего, играл за сборную Уругвая и много раз побеждал на клубном уровне.