Инвертированные вингеры: топ-10 игроков «чужого» фланга

От Роналдиньо до Ямаля.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail

В последние 20 лет футбол сильно изменился, изменились и роли игроков на поле. Нехватка классических центрфорвардов привела к тому, что типичные проходы по флангу и навесы в штрафную стали неэффективны. Тренерам нужно было что-то придумать для фланговых полузащитников, и они придумали. Особую ценность на этой позиции приобрели резкие игроки, умеющие обыграть один в один, сместиться в центр и забить. Правшам удобнее это делать с левого фланга, а левшам — с правого.

Роналдиньо

Источник: AP 2024

Мастер дриблинга Роналдиньо в силу исключительного таланта играл на разных позициях в атаке, но особенно он был хорош на левом краю. Бразилец был тем самым новым вингером, который получая мяч на фланге, идет в обыгрыш на несколько человек. Проблески такой игры были заметны еще в «ПСЖ», но по-настоящему мировой славы Роналдиньо добился уже в «Барселоне». Оригинальные финты, яркие проходы в штрафную, эффектные голы — бразильский волшебник танцевал на поле и влюблял в себя миллионы.

Арьен Роббен

Источник: AP 2024

Говорим инвертированный вингер — подразумеваем Роббена. Голландец сделал карьеру на смещении в центр с правого фланга и последующим ударом в дальний угол. Все знали, что он будет делать, но остановить Арьена без фола было почти невозможно. Роббен поиграл за «Челси» и «Реал», но по-настоящему раскрылся в «Баварии». За 10 сезонов он 8 раз выиграл бундеслигу и привел команду к титулу в Лиге чемпионов. Если бы не частые травмы, то трофеев и наград было бы еще больше. Сам о себе Роббен говорил так: «У меня две скорости: быстро и еще быстрее».

Франк Рибери

Источник: AP 2024

Одноклубник Роббена по «Баварии» играл практически в таком же стиле — только с левого фланга. Француз был ниже ростом, но такой же быстрый и убийственный в обводке. Рибери тоже провел большую часть карьеры в Мюнхене. В сезоне-2012/13 Франк был в огне, он забил 22 гола и отдал 18 передач. «Бавария» впервые в истории сделала требл, и до сих пор удивительно, как «Золотой мяч» тогда не достался Рибери.

Криштиану Роналду

Источник: Reuters

Знаменитый португалец уже давно играет в центре нападения, однако так было не всегда. Молодой Криштиану в «Манчестер Юнайтед» в основном выходил справа и поначалу забивал не так много. «Реал» покупал Роналду уже как элитного бомбардира, но именно в Мадриде он вышел на новый уровень. Криштиану перевели на левый фланг — на этой позиции он мог чаще бить по воротам с более удобной правой ноги. Как результат — в первые пять сезонов легенда мирового футбола настрелял 252 гола в 246 матчах! Дальше было еще много трофеев и голов, но это уже другая история.

Мохамед Салах

Источник: Reuters

Еще один классический пример инвертированного вингера. Великий египетский левша доказал, что в команде не обязательно должен быть центральный нападающий-бомбардир, чтобы много забивать и выигрывать титулы. Салах не только забивает сам, но вовсю помогает партнерам, у него 246 голов и 114 передач за «Ливерпуль». Защитники АПЛ тоже знают о фирменном смещении Мохамеда в центр, но сделать ничего не могут. Салах также уделяет много внимания тренировкам и восстановлению — в этом один из секретов успешной карьеры легенды «Ливерпуля».

Неймар

Источник: Reuters

Наследник Пеле из-за травм провел не так много праймовых сезонов, но в свои лучшие годы Неймар был чудо как хорош. За бразильцем с юности охотились все топ-клубы мира, в итоге он выбрал «Барселону». Левоногий Неймар комфортно себя чувствовал на правом фланге, а их тройка с Месси и Суаресом считалась лучшей в мире. Техничный бразилец был хорош и в дриблинге, и в подыгрыше, и в завершении. Последнюю Лигу чемпионов «Барса» выиграла в 2015-м как раз с трио МСН в атаке. Интересно, сколько бы еще ЛЧ взяла «Барселона», если бы Неймар остался в каталонском клубе.

Винисиус Жуниор

Источник: Molly Darlington/Copa/Getty Images

Еще один бразилец в нашем рейтинге, и это неслучайность. В Бразилии уже давно появляются быстрые и техничные игроки, Винисиус — один из тех, кто вышел на топ-уровень. Левый вингер «Реала» часто «издевается» над соперниками, за что получает по ногам и от болельщиков, но от своего стиля не отказывается. Вини играет не только эффектно, но и эффективно и уже несколько лет считается одним из лучших футболистов мира. Год назад многие были уверены, что бразильца наградят «Золотым мячом», но награда уехала к Родри из «Ман Сити».

Лионель Месси

Источник: Reuters

Без великого аргентинца в этой подборке тоже не обойтись. Месси известен как плеймейкер и свободный художник, однако в начале карьеры ему, классическому левше, пришлось поиграть справа. Так решил тогдашний тренер «Барсы» Райкард, и Лео быстро освоился на непривычной позиции. Месси легко уходил от нескольких соперников и убирал мяч под левую. Трио с Это'О и Роналдиньо разрывало чемпионат Испании и Лигу чемпионов, так что ход Райкарда сработал. А игра Месси была еще одним примером для подрастающих левшей.

Эден Азар

Источник: Reuters

Бельгиец досрочно завершил карьеру, но его блистательную игру за «Челси» еще долго будут помнить. Азар хорошо владел обеими ногами, однако больше забил все-таки правой. Стиль Эдена идеально подходил под контратаки, он мог принять мяч в центре поля на левом фланге и сразу пойти в обыгрыш, прорываясь к воротам. Бельгиец побеждал в чемпионате Франции, Англии и Испании, в его активе трофей ЛЧ и бронза на чемпионате мира в России. Интересно, что Азар считал, что играет не хуже Роналду и Неймара: «Только Месси лучше меня».

Ламин Ямаль

Источник: AP 2024

Еще одна яркая звезда испанского футбола. Ямаль заиграл за «Барселону» в 16 лет и сразу побил несколько рекордов как самый молодой футболист. Ламин быстро стал одной из главных угроз в атаке каталонцев, его скорость и техника постоянно ставят защитников в тупик. Ямаль — классический левша на правом фланге, в молодом возрасте он умеет уже очень многое. Ламин не признает авторитетов и играет дерзко, как в Лиге чемпионов, так и за сборную. В этом году игрок «Барсы» — один из главных претендентов на «Золотой мяч».