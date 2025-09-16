Инвертированные вингеры: топ-10 игроков «чужого» фланга

В последние 20 лет футбол сильно изменился, изменились и роли игроков на поле. Нехватка классических центрфорвардов привела к тому, что типичные проходы по флангу и навесы в штрафную стали неэффективны. Тренерам нужно было что-то придумать для фланговых полузащитников, и они придумали. Особую ценность на этой позиции приобрели резкие игроки, умеющие обыграть один в один, сместиться в центр и забить. Правшам удобнее это делать с левого фланга, а левшам — с правого.
Роналдиньо
Мастер дриблинга Роналдиньо в силу исключительного таланта играл на разных позициях в атаке, но особенно он был хорош на левом краю. Бразилец был тем самым новым вингером, который получая мяч на фланге, идет в обыгрыш на несколько человек. Проблески такой игры были заметны еще в «ПСЖ», но по-настоящему мировой славы Роналдиньо добился уже в «Барселоне». Оригинальные финты, яркие проходы в штрафную, эффектные голы — бразильский волшебник танцевал на поле и влюблял в себя миллионы.
Арьен Роббен
Говорим инвертированный вингер — подразумеваем Роббена. Голландец сделал карьеру на смещении в центр с правого фланга и последующим ударом в дальний угол. Все знали, что он будет делать, но остановить Арьена без фола было почти невозможно. Роббен поиграл за «Челси» и «Реал», но по-настоящему раскрылся в «Баварии». За 10 сезонов он 8 раз выиграл бундеслигу и привел команду к титулу в Лиге чемпионов. Если бы не частые травмы, то трофеев и наград было бы еще больше. Сам о себе Роббен говорил так: «У меня две скорости: быстро и еще быстрее».
Франк Рибери
Одноклубник Роббена по «Баварии» играл практически в таком же стиле — только с левого фланга. Француз был ниже ростом, но такой же быстрый и убийственный в обводке. Рибери тоже провел большую часть карьеры в Мюнхене. В сезоне-2012/13 Франк был в огне, он забил 22 гола и отдал 18 передач. «Бавария» впервые в истории сделала требл, и до сих пор удивительно, как «Золотой мяч» тогда не достался Рибери.
Криштиану Роналду
Знаменитый португалец уже давно играет в центре нападения, однако так было не всегда. Молодой Криштиану в «Манчестер Юнайтед» в основном выходил справа и поначалу забивал не так много. «Реал» покупал Роналду уже как элитного бомбардира, но именно в Мадриде он вышел на новый уровень. Криштиану перевели на левый фланг — на этой позиции он мог чаще бить по воротам с более удобной правой ноги. Как результат — в первые пять сезонов легенда мирового футбола настрелял 252 гола в 246 матчах! Дальше было еще много трофеев и голов, но это уже другая история.
Мохамед Салах
Еще один классический пример инвертированного вингера. Великий египетский левша доказал, что в команде не обязательно должен быть центральный нападающий-бомбардир, чтобы много забивать и выигрывать титулы. Салах не только забивает сам, но вовсю помогает партнерам, у него 246 голов и 114 передач за «Ливерпуль». Защитники АПЛ тоже знают о фирменном смещении Мохамеда в центр, но сделать ничего не могут. Салах также уделяет много внимания тренировкам и восстановлению — в этом один из секретов успешной карьеры легенды «Ливерпуля».
Неймар
Наследник Пеле из-за травм провел не так много праймовых сезонов, но в свои лучшие годы Неймар был чудо как хорош. За бразильцем с юности охотились все топ-клубы мира, в итоге он выбрал «Барселону». Левоногий Неймар комфортно себя чувствовал на правом фланге, а их тройка с Месси и Суаресом считалась лучшей в мире. Техничный бразилец был хорош и в дриблинге, и в подыгрыше, и в завершении. Последнюю Лигу чемпионов «Барса» выиграла в 2015-м как раз с трио МСН в атаке. Интересно, сколько бы еще ЛЧ взяла «Барселона», если бы Неймар остался в каталонском клубе.
Винисиус Жуниор
Еще один бразилец в нашем рейтинге, и это неслучайность. В Бразилии уже давно появляются быстрые и техничные игроки, Винисиус — один из тех, кто вышел на топ-уровень. Левый вингер «Реала» часто «издевается» над соперниками, за что получает по ногам и от болельщиков, но от своего стиля не отказывается. Вини играет не только эффектно, но и эффективно и уже несколько лет считается одним из лучших футболистов мира. Год назад многие были уверены, что бразильца наградят «Золотым мячом», но награда уехала к Родри из «Ман Сити».
Лионель Месси
Без великого аргентинца в этой подборке тоже не обойтись. Месси известен как плеймейкер и свободный художник, однако в начале карьеры ему, классическому левше, пришлось поиграть справа. Так решил тогдашний тренер «Барсы» Райкард, и Лео быстро освоился на непривычной позиции. Месси легко уходил от нескольких соперников и убирал мяч под левую. Трио с Это'О и Роналдиньо разрывало чемпионат Испании и Лигу чемпионов, так что ход Райкарда сработал. А игра Месси была еще одним примером для подрастающих левшей.
Эден Азар
Бельгиец досрочно завершил карьеру, но его блистательную игру за «Челси» еще долго будут помнить. Азар хорошо владел обеими ногами, однако больше забил все-таки правой. Стиль Эдена идеально подходил под контратаки, он мог принять мяч в центре поля на левом фланге и сразу пойти в обыгрыш, прорываясь к воротам. Бельгиец побеждал в чемпионате Франции, Англии и Испании, в его активе трофей ЛЧ и бронза на чемпионате мира в России. Интересно, что Азар считал, что играет не хуже Роналду и Неймара: «Только Месси лучше меня».
Ламин Ямаль
Еще одна яркая звезда испанского футбола. Ямаль заиграл за «Барселону» в 16 лет и сразу побил несколько рекордов как самый молодой футболист. Ламин быстро стал одной из главных угроз в атаке каталонцев, его скорость и техника постоянно ставят защитников в тупик. Ямаль — классический левша на правом фланге, в молодом возрасте он умеет уже очень многое. Ламин не признает авторитетов и играет дерзко, как в Лиге чемпионов, так и за сборную. В этом году игрок «Барсы» — один из главных претендентов на «Золотой мяч».