Инвертированные вингеры: топ-10 игроков «чужого» фланга

Знаменитый португалец уже давно играет в центре нападения, однако так было не всегда. Молодой Криштиану в «Манчестер Юнайтед» в основном выходил справа и поначалу забивал не так много. «Реал» покупал Роналду уже как элитного бомбардира, но именно в Мадриде он вышел на новый уровень. Криштиану перевели на левый фланг — на этой позиции он мог чаще бить по воротам с более удобной правой ноги. Как результат — в первые пять сезонов легенда мирового футбола настрелял 252 гола в 246 матчах! Дальше было еще много трофеев и голов, но это уже другая история.