Чемпионы Англии: эпоха Премьер-лиги

История чемпионата Англии — это больше, чем список победителей. Это рассказ о трансформации страны, о том, как индустриальные города создали игру, ставшую национальной религией, и как новые силы в XXI веке изменили ее ландшафт. Каждый чемпион — это отражение своей эпохи, и именно поэтому триумф «Ливерпуля» выглядит не только спортивным успехом, но и символом вечного круговорота футбольной истории.