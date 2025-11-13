СМИ: Тайный визит Месси на «Камп Ноу» разозлил Жоана Лапорту

Ранее нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что посетил стадион «Барселоны» во время реконструкции. Аргентинец опубликовал серию фотографий с обновленного «Камп Ноу» в социальных сетях.
Как сообщает Mundo Deportivo, президент «Барселоны» разозлился из-за этого поступка. Лапорта инициирует внутреннее расследование, чтобы выяснить кто без разрешения руководства пустил Месси на стадион «Камп Ноу». Отмечается, что глава «Барсы» настаивает на том, что никто не должен нарушать инструкции, даже если речь идет о легенде клуба и о персонале стадиона.
Напомним, Месси провел большую часть своей карьеры в «Барселоне». Он выступал за клуб с 2003-го по 2021 год, сыграв в общей сложности 778 матчей и забив 672 гола. Месси выиграл с сине-гранатовыми 35 трофеев, в том числе десять раз стал чемпионом Испании и четыре раза победил в Лиге чемпионов. Летом 2021 года он на правах свободного агента покинул «Барселону» и перешел в «Пари Сен-Жермен».
После визита Месси на «Камп Ноу» появились слухи, что футболист может вернуться в «Барселону» в январе во время межсезонья в МЛС в рамках краткосрочной аренды. Жоан Лапорта опроверг эту информацию.