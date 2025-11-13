СМИ: Тайный визит Месси на «Камп Ноу» разозлил Жоана Лапорту

Напомним, Месси провел большую часть своей карьеры в «Барселоне». Он выступал за клуб с 2003-го по 2021 год, сыграв в общей сложности 778 матчей и забив 672 гола. Месси выиграл с сине-гранатовыми 35 трофеев, в том числе десять раз стал чемпионом Испании и четыре раза победил в Лиге чемпионов. Летом 2021 года он на правах свободного агента покинул «Барселону» и перешел в «Пари Сен-Жермен».