Дезире Дуэ получил приз лучшему молодому футболисту Европы

Вингер «ПСЖ» и сборной Франции Дезире Дуэ стал лучшим молодым футболистом Европы в 2025 году, выиграв премию Golden Boy. Церемония награждения прошла 1 декабря. Для 20-летнего игрока прошлый сезон оказался прорывным — он внес решающий вклад в историческую победу парижан в Лиге чемпионов.
Дезире Дуэ оторвался от ближайшего преследователя почти в три раза. На втором месте по итогам голосования оказался турецкий футболист «Реала» Арда Гюлер, на втором — защитник «Барселоны» Пау Кубарси.
Комиссия отметила стабильность и яркие выступления молодой звезды на протяжении всего года. Особенно — его перформанс в финале Лиги чемпионов против «Интера», где «ПСЖ» победил 5:0. В том матче Дуэ забил два мяча и сделал голевую передачу, став лучшим игроком встречи.
«Для меня это большая честь, я очень счастлив. Награда очень много значит для меня, я посвящаю ее всей своей семье, которая всегда меня поддерживала. Обычно я не нервничаю, когда выступаю публично, однако переживаю, когда говорю о своей семье. Я благодарю всех близких за все их усилия и поддержку на протяжении всей моей карьеры. Благодарю президента клуба за то, что он пригласил меня в “ПСЖ”, персонал, тренеров и волонтеров, которые работают за кулисами, а также Луиса Энрике и всех моих товарищей по команде», — приводит слова Дуэ пресс-служба парижан.
Воспитанник клуба «Ренн» перешел в «ПСЖ» летом 2024 году за 50 миллионов евро. В 2022 году он стал победителем чемпионата Европы до 17 лет в составе сборной Франции. На Олимпиаде в Париже Дуэ вместе с командой завоевал серебряные медали.
Награда Golden Boy была учреждена главным редактором итальянской газеты Tuttosport в 2003 году. Первым обладателем стал Рафаэл ван дер Варт из «Аякса». Среди лауреатов прошлых лет — Ламин Ямаль, Джуд Беллингем, Педри, Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе, Поль Погба, Серхио Агуэро, Сеск Фабрегас, Лионель Месси, Уэйн Руни и другие.