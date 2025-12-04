Мбаппе вышел на 5-е место по голам за календарный год в XXI веке

3 декабря «Реал» разгромил на выезде «Атлетик» из Бильбао. Два гола записал на свой счет Килиан Мбаппе, отличившись на 7-й и 59-й минутах. Еще один мяч забил другой футболист сборной Франции — Эдуардо Камавинга.
Таким образом, Мбаппе довел число голов в 2025 году за «Реал» и сборную Франции до 62.
Лидером по числу голов за календарный год является аргентинский нападающий Лионель Месси, в 2012 году забивший 91 гол. Второе место делят португальский нападающий Криштиану Роналду и польский форвард Роберт Левандовский, забившие 69 голов в 2013 и 2021 годах соответственно. На четвертом месте располагается Роналду с 63 голами в 2014 году. Криштиану Роналду в то время играл в составе мадридского «Реала».
В воскресенье, 7 декабря, команда Хаби Алонсо в рамках 16-го тура чемпионата Испании примет на домашнем стадионе «Сельту». «Реал» набрал 36 очков в 15 турах и занимает второе место в турнирной таблице, на один балл отставая от лидирующей «Барселоны».
Летом 2024 года Килиан Мбаппе перешел из «ПСЖ» в мадридский клуб на правах свободного агента. По данным СМИ, «сливочные» выплатили французскому форварду подписной бонус в размере 117 миллионов евро. Француз принял участие в 79 матчах «Реала» во всех турнирах, в которых забил 69 голов и сделал 9 результативных передач.
Эрнесто Вальверде
Хаби Алонсо
Килиан Мбаппе
(Трент Александр-Арнолд)
7′
Эдуардо Камавинга
(Килиан Мбаппе)
42′
Килиан Мбаппе
(Альваро Каррерас)
59′
1
Унаи Симон
19
Адама Бойро
11
Горка Гурусета
3
Даниэль Вивиан
14
Эмерик Ляпорт
30
Алехандро Рего
76′
15
Иньиго Лекуэ
46′
12
Хесус Аресо
7
Алехандро Беренгер
66′
69′
6
Микель Весга
10
Нико Уильямс
78′
44
Сельтон Санчес
18
Микель Хаурегисар
69′
22
Николас Серрано
16
Иньиго Руис де Галаррета
46′
20
Унаи Гомес
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
5
Джуд Беллингем
14
Орельен Тшуамени
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
12
Трент Александр-Арнолд
55′
17
Рауль Асенсио
6
Эдуардо Камавинга
69′
15
Арда Гюлер
10
Килиан Мбаппе
78′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
78′
11
Родригу
3
Эдер Милитау
78′
16
Гонсало Гарсия
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти