Мбаппе вышел на 5-е место по голам за календарный год в XXI веке

Накануне французский форвард «Реала» сделал дубль в матче чемпионата Испании.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

3 декабря «Реал» разгромил на выезде «Атлетик» из Бильбао. Два гола записал на свой счет Килиан Мбаппе, отличившись на 7-й и 59-й минутах. Еще один мяч забил другой футболист сборной Франции — Эдуардо Камавинга.

Таким образом, Мбаппе довел число голов в 2025 году за «Реал» и сборную Франции до 62.

Лидером по числу голов за календарный год является аргентинский нападающий Лионель Месси, в 2012 году забивший 91 гол. Второе место делят португальский нападающий Криштиану Роналду и польский форвард Роберт Левандовский, забившие 69 голов в 2013 и 2021 годах соответственно. На четвертом месте располагается Роналду с 63 голами в 2014 году. Криштиану Роналду в то время играл в составе мадридского «Реала».

В воскресенье, 7 декабря, команда Хаби Алонсо в рамках 16-го тура чемпионата Испании примет на домашнем стадионе «Сельту». «Реал» набрал 36 очков в 15 турах и занимает второе место в турнирной таблице, на один балл отставая от лидирующей «Барселоны».

Летом 2024 года Килиан Мбаппе перешел из «ПСЖ» в мадридский клуб на правах свободного агента. По данным СМИ, «сливочные» выплатили французскому форварду подписной бонус в размере 117 миллионов евро. Француз принял участие в 79 матчах «Реала» во всех турнирах, в которых забил 69 голов и сделал 9 результативных передач.

Атлетик
0:3
Первый тайм: 0:2
Реал
Футбол, Испания, 19-й тур
3.12.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Сан-Мамес
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде
Хаби Алонсо
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
(Трент Александр-Арнолд)
7′
Эдуардо Камавинга
(Килиан Мбаппе)
42′
Килиан Мбаппе
(Альваро Каррерас)
59′
Составы команд
Атлетик
1
Унаи Симон
19
Адама Бойро
11
Горка Гурусета
3
Даниэль Вивиан
14
Эмерик Ляпорт
30
Алехандро Рего
76′
15
Иньиго Лекуэ
46′
12
Хесус Аресо
7
Алехандро Беренгер
66′
69′
6
Микель Весга
10
Нико Уильямс
78′
44
Сельтон Санчес
18
Микель Хаурегисар
69′
22
Николас Серрано
16
Иньиго Руис де Галаррета
46′
20
Унаи Гомес
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
5
Джуд Беллингем
14
Орельен Тшуамени
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
12
Трент Александр-Арнолд
55′
17
Рауль Асенсио
6
Эдуардо Камавинга
69′
15
Арда Гюлер
10
Килиан Мбаппе
78′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
78′
11
Родригу
3
Эдер Милитау
78′
16
Гонсало Гарсия
Статистика
Атлетик
Реал
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
9
13
Удары в створ
4
8
Угловые
5
7
Фолы
15
4
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти