Мбаппе вышел на 5-е место по голам за календарный год в XXI веке

Лидером по числу голов за календарный год является аргентинский нападающий Лионель Месси, в 2012 году забивший 91 гол. Второе место делят португальский нападающий Криштиану Роналду и польский форвард Роберт Левандовский, забившие 69 голов в 2013 и 2021 годах соответственно. На четвертом месте располагается Роналду с 63 голами в 2014 году. Криштиану Роналду в то время играл в составе мадридского «Реала».