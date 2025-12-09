Сафонов рассказал об увлечении аудиокнигами: Прослушал Пушкина

В среду, 10 декабря, «ПСЖ» на выезде сыграет с «Атлетиком» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Матвей Сафонов попал в заявку на матч и может выйти в старте во второй игре подряд.
— Всем доброго дня! Сегодня нас ожидает дорога в Испанию на завтрашний матч Лиги чемпионов. Так что решил как раз рассказать про свое новое увлечение в дороге. Пару недель назад поймал себя на мысли, что в машине уже надоело гонять одну и ту же музыку на повторе.
Так что было принято волевое решение прикоснуться к миру аудиокниг. За две недели я прослушал «Евгения Онегина» Пушкина и «Игрока» Достоевского (второе особенно советую).
Когда‑то я начинал читать «Игрока» в бумажном формате, но забросил. Теперь понимаю, что был глуп, ведь произведение меня реально увлекло. Ближе к финалу я пару дней ходил и плевался из‑за решений главного героя, пока наконец не отпустило.
Сейчас начал «Преступление и наказание». Решил закрыть гештальт, потому что мои познания ограничиваются только общим знанием сюжета, а с таким произведением так точно оставлять нельзя.
Посмотрим, превратится ли это в новое хобби. Но пока после тренировок я максимально резво иду к машине, естественно, за новой главой, — написал Сафонов в телеграм‑канале.
Напомним, в августе министр спорта РФ Михаил Дегтярев предложил создать специальный список книг для футболистов, чтобы способствовать их личностному и интеллектуальному развитию.