Сафонов рассказал об увлечении аудиокнигами: Прослушал Пушкина

— Всем доброго дня! Сегодня нас ожидает дорога в Испанию на завтрашний матч Лиги чемпионов. Так что решил как раз рассказать про свое новое увлечение в дороге. Пару недель назад поймал себя на мысли, что в машине уже надоело гонять одну и ту же музыку на повторе.



Так что было принято волевое решение прикоснуться к миру аудиокниг. За две недели я прослушал «Евгения Онегина» Пушкина и «Игрока» Достоевского (второе особенно советую).



Когда‑то я начинал читать «Игрока» в бумажном формате, но забросил. Теперь понимаю, что был глуп, ведь произведение меня реально увлекло. Ближе к финалу я пару дней ходил и плевался из‑за решений главного героя, пока наконец не отпустило.



Сейчас начал «Преступление и наказание». Решил закрыть гештальт, потому что мои познания ограничиваются только общим знанием сюжета, а с таким произведением так точно оставлять нельзя.



Посмотрим, превратится ли это в новое хобби. Но пока после тренировок я максимально резво иду к машине, естественно, за новой главой, — написал Сафонов в телеграм‑канале.