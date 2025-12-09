Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.57
X
4.55
П2
1.51
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Бавария
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.06
П2
11.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.38
X
3.60
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Барселона
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.50
П2
15.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.84
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Монако
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.95
П2
3.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСВ
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.78
П2
2.31
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Юнион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.55
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.93
П2
7.28

Сафонов рассказал об увлечении аудиокнигами: Прослушал Пушкина

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал чем занимается в дороге, когда клуб отправляется на гостевые встречи.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Franco Arland/Getty Images

В среду, 10 декабря, «ПСЖ» на выезде сыграет с «Атлетиком» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Матвей Сафонов попал в заявку на матч и может выйти в старте во второй игре подряд.

— Всем доброго дня! Сегодня нас ожидает дорога в Испанию на завтрашний матч Лиги чемпионов. Так что решил как раз рассказать про свое новое увлечение в дороге. Пару недель назад поймал себя на мысли, что в машине уже надоело гонять одну и ту же музыку на повторе.

Так что было принято волевое решение прикоснуться к миру аудиокниг. За две недели я прослушал «Евгения Онегина» Пушкина и «Игрока» Достоевского (второе особенно советую).

Когда‑то я начинал читать «Игрока» в бумажном формате, но забросил. Теперь понимаю, что был глуп, ведь произведение меня реально увлекло. Ближе к финалу я пару дней ходил и плевался из‑за решений главного героя, пока наконец не отпустило.

Сейчас начал «Преступление и наказание». Решил закрыть гештальт, потому что мои познания ограничиваются только общим знанием сюжета, а с таким произведением так точно оставлять нельзя.

Посмотрим, превратится ли это в новое хобби. Но пока после тренировок я максимально резво иду к машине, естественно, за новой главой, — написал Сафонов в телеграм‑канале.


Напомним, в августе министр спорта РФ Михаил Дегтярев предложил создать специальный список книг для футболистов, чтобы способствовать их личностному и интеллектуальному развитию.