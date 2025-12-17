Роналду не стал голосовать за лучшего футболиста на премии ФИФА

В сезоне-2024/25 Усман Дембеле в составе «ПСЖ» принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых забил 35 голов и сделал 16 результативных передач. В составе парижского клуба Дембеле стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции и дошел до финала клубного чемпионата мира. Ранее 28-летний футболист впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча».