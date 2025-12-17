Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.50
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.07
П2
6.16
Футбол. Лига конференций
18.12
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.70
Футбол. Лига конференций
18.12
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.96
П2
11.50
Футбол. Лига конференций
18.12
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.20
П2
13.25
Футбол. Лига конференций
18.12
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.65
П2
3.35

Роналду не стал голосовать за лучшего футболиста на премии ФИФА

Нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду не голосовал за лучшего футболиста сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА), говорится в заявлении на сайте организации.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Голоса за лучших игроков сезона отдают капитаны национальных команд. Криштиану Роналду, который является капитаном сборной Португалии, не принял участие в голосовании. Вместо него выбор сделал партнер Роналду по сборной полузащитник Бернарду Силва.

Силва поставил на первое место игрока «ПСЖ» и сборной Португалии Витинью, на второе — защитника «парижан» Нуну Мендеша, на третью строчку — Дембеле, победившего в голосовании.

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси принял участие в голосовании и поставил на первое место Дембеле, на второе — форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, а на третье — нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля.

В сезоне-2024/25 Усман Дембеле в составе «ПСЖ» принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых забил 35 голов и сделал 16 результативных передач. В составе парижского клуба Дембеле стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции и дошел до финала клубного чемпионата мира. Ранее 28-летний футболист впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча».