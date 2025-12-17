Роналду не стал голосовать за лучшего футболиста на премии ФИФА

Голоса за лучших игроков сезона отдают капитаны национальных команд. Криштиану Роналду, который является капитаном сборной Португалии, не принял участие в голосовании. Вместо него выбор сделал партнер Роналду по сборной полузащитник Бернарду Силва.
Силва поставил на первое место игрока «ПСЖ» и сборной Португалии Витинью, на второе — защитника «парижан» Нуну Мендеша, на третью строчку — Дембеле, победившего в голосовании.
Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси принял участие в голосовании и поставил на первое место Дембеле, на второе — форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, а на третье — нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля.
В сезоне-2024/25 Усман Дембеле в составе «ПСЖ» принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых забил 35 голов и сделал 16 результативных передач. В составе парижского клуба Дембеле стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции и дошел до финала клубного чемпионата мира. Ранее 28-летний футболист впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча».