Лапорта раскритиковал Мбаппе после финала Суперкубка Испании

«Меня удивил поступок Мбаппе. И в победе, и в поражении нужно быть великодушным и уважительным. Это спорт, нужно вести себя нормально. Думаю, что когда мы победили, то проявили уважение к сопернику, поэтому я не понимаю, что сделал Мбаппе», — цитирует Лапорту RAC1.