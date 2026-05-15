Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:00
Астон Вилла
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.55
П2
2.40
Футбол. Первая лига
16.05
СКА-Хабаровск
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.30
П2
2.76
Футбол. Первая лига
16.05
Ротор
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.94
П2
8.75
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2

Моуринью высказался о конфликте Мбаппе и Арбелоа в «Реале»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью отреагировал на конфликт нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе и наставника команды Альваро Арбелоа.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне мадридский «Реал» обыграл «Овьедо» в матче 36-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0. Килиан Мбаппе появился на поле на 69-й минуте встречи и отдал голевую передачу на Джуда Беллингема.

После матча Мбаппе объяснил, почему начал игру на скамейке запасных. Он заявил, что на данный момент Альваро Арбелоа считает его четвертым нападающим команды — после Мастантуоно, Винисиуса и Гонсало.

Альваро Арбелоа ответил Мбаппе заявив, что никогда не говорил таких слов футболисту.

— Мне грустно, потому что Арбелоа — мой друг. Он из тех, кто отдавал душу и жизнь, когда был моим игроком. Теперь, когда он стал главным тренером «Реала», наша связь стала еще крепче. Я хочу, чтобы у него все получалось. Быть игроком всегда легче, чем быть тренером. Но он выиграл матч вчера, и я уверен, что сегодня он счастлив.

Были ли у меня переговоры с «Реалом»? Я не общался ни с президентом, ни с кем-либо из руководителей клуба.

В среду я получил предложение о продлении контракта от «Бенфики», но начну рассматривать его только в воскресенье, — приводит слова Моуринью The Touchline.


Ранее испанские СМИ сообщили, что Жозе Моуринью может вновь возглавить «Реал». Португалец уже работал в мадридском клубе с 2010 по 2013 год. Под его руководством «сливочные» выиграли чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.