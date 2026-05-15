Моуринью высказался о конфликте Мбаппе и Арбелоа в «Реале»

Накануне мадридский «Реал» обыграл «Овьедо» в матче 36-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0. Килиан Мбаппе появился на поле на 69-й минуте встречи и отдал голевую передачу на Джуда Беллингема.
После матча Мбаппе объяснил, почему начал игру на скамейке запасных. Он заявил, что на данный момент Альваро Арбелоа считает его четвертым нападающим команды — после Мастантуоно, Винисиуса и Гонсало.
Альваро Арбелоа ответил Мбаппе заявив, что никогда не говорил таких слов футболисту.
— Мне грустно, потому что Арбелоа — мой друг. Он из тех, кто отдавал душу и жизнь, когда был моим игроком. Теперь, когда он стал главным тренером «Реала», наша связь стала еще крепче. Я хочу, чтобы у него все получалось. Быть игроком всегда легче, чем быть тренером. Но он выиграл матч вчера, и я уверен, что сегодня он счастлив.
Были ли у меня переговоры с «Реалом»? Я не общался ни с президентом, ни с кем-либо из руководителей клуба.
В среду я получил предложение о продлении контракта от «Бенфики», но начну рассматривать его только в воскресенье, — приводит слова Моуринью The Touchline.
Ранее испанские СМИ сообщили, что Жозе Моуринью может вновь возглавить «Реал». Португалец уже работал в мадридском клубе с 2010 по 2013 год. Под его руководством «сливочные» выиграли чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.