Моуринью высказался о конфликте Мбаппе и Арбелоа в «Реале»

— Мне грустно, потому что Арбелоа — мой друг. Он из тех, кто отдавал душу и жизнь, когда был моим игроком. Теперь, когда он стал главным тренером «Реала», наша связь стала еще крепче. Я хочу, чтобы у него все получалось. Быть игроком всегда легче, чем быть тренером. Но он выиграл матч вчера, и я уверен, что сегодня он счастлив.



Были ли у меня переговоры с «Реалом»? Я не общался ни с президентом, ни с кем-либо из руководителей клуба.



В среду я получил предложение о продлении контракта от «Бенфики», но начну рассматривать его только в воскресенье, — приводит слова Моуринью The Touchline.