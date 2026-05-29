Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.40
П2
3.30
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Египет
1
:
Россия
0
П1
X
П2

СМИ: «Барселона» договорилась об условиях контракта с Альваресом

«Барселона» согласовала личные условия контракта с нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом. Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло соцсетях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Akbulut/Anadolu via Getty Images

Ранее сообщалось, что «Барселона» ищет нападающего высокого уровня после ухода Роберта Левандовского по окончании сезона. По информации источника, «Барселона» на данный момент готовит предложение «Атлетико» по покупке 26-летнего аргентинца. Отмечается, что мадридский клуб готов отпустить Альвареса за 150 миллионов евро.

Также Хулианом Альваресом интересуется французский «Пари Сен-Жермен». По данным El Chiringuito, «ПСЖ» готов предложить за нападающего более 150 миллионов евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хулиана Альвареса в 90 миллионов евро. Контракт игрока с «Атлетико» действует до 2030 года.

Альварес выступает за мадридскую команду с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел за клуб 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал девять результативных передач.