СМИ: «Барселона» договорилась об условиях контракта с Альваресом

Ранее сообщалось, что «Барселона» ищет нападающего высокого уровня после ухода Роберта Левандовского по окончании сезона. По информации источника, «Барселона» на данный момент готовит предложение «Атлетико» по покупке 26-летнего аргентинца. Отмечается, что мадридский клуб готов отпустить Альвареса за 150 миллионов евро.
Также Хулианом Альваресом интересуется французский «Пари Сен-Жермен». По данным El Chiringuito, «ПСЖ» готов предложить за нападающего более 150 миллионов евро.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хулиана Альвареса в 90 миллионов евро. Контракт игрока с «Атлетико» действует до 2030 года.
Альварес выступает за мадридскую команду с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел за клуб 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал девять результативных передач.