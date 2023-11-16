Карпин — о соперниках: Интереснее было бы сыграть со сборной Германии, Франции или Испании
Главный тренер сборной России Валерий Карпин после открытой тренировки высказался о соперниках команды в товарищеских матчах.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин после открытой тренировки высказался о соперниках команды в товарищеских матчах.
Напомним, 20 ноября сборная России проведет матч с командой Кубы. Игра состоится в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».
— Что можете рассказать о предстоящем сопернике?
— Не буду обманывать ни вас, ни футболистов. Сказать, что это команда из топ-5? Нет. Понятно, что все умеют играть, как мы увидели на примере Кении. Все физически готовы, умеют обороняться.
— Насколько интересно играть против экзотических сборных?
— Интереснее было бы сыграть со сборной Германии, Франции или Испании. С тем же Камеруном играть интереснее, нежели с Кубой или Кенией. Это если говорить правду. Выбирать не приходится, играем с теми, с кем сейчас возможно, — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.