Карпин — о соперниках: Интереснее было бы сыграть со сборной Германии, Франции или Испании

Напомним, 20 ноября сборная России проведет матч с командой Кубы. Игра состоится в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».

— Что можете рассказать о предстоящем сопернике?

— Не буду обманывать ни вас, ни футболистов. Сказать, что это команда из топ-5? Нет. Понятно, что все умеют играть, как мы увидели на примере Кении. Все физически готовы, умеют обороняться.

— Насколько интересно играть против экзотических сборных?