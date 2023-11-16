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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
12:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Карпин — о соперниках: Интереснее было бы сыграть со сборной Германии, Франции или Испании

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после открытой тренировки высказался о соперниках команды в товарищеских матчах.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

Напомним, 20 ноября сборная России проведет матч с командой Кубы. Игра состоится в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».

— Что можете рассказать о предстоящем сопернике?

— Не буду обманывать ни вас, ни футболистов. Сказать, что это команда из топ-5? Нет. Понятно, что все умеют играть, как мы увидели на примере Кении. Все физически готовы, умеют обороняться.

— Насколько интересно играть против экзотических сборных?

— Интереснее было бы сыграть со сборной Германии, Франции или Испании. С тем же Камеруном играть интереснее, нежели с Кубой или Кенией. Это если говорить правду. Выбирать не приходится, играем с теми, с кем сейчас возможно, — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

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