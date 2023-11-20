Карпин: Получаю удовольствие от работы в сборной России
Валерий Карпин рассказал, что ему приносит удовольствие работа на посту главного тренера сборной России.
Валерий Карпин рассказал, что ему приносит удовольствие работа на посту главного тренера сборной России.
— В чем для вас заключается удовольствие от работы главным тренером сборной России? Это же удовольствие для вас, да?
— Прежде всего, да. Если бы были только обязательства, то понятно, такая работа не приносила бы удовольствие. Удовольствие доставляет работа с лучшими футболистами страны на данный момент, увидеться с ними и потренировать их. Надеюсь, что они что‑то получают на этих сборах, ну и мы тоже получаем удовольствие и информацию, — приводит слова Карпина «Матч-ТВ».
Сегодня, 20 ноября, сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Кубы в Волгограде.
Валерий Карпин стал главным тренером сборной России в июле 2021 года. Сейчас он совмещает работу в сборной и возглавляет футбольный клуб «Ростов».