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17:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Карпин: Получаю удовольствие от работы в сборной России

Валерий Карпин рассказал, что ему приносит удовольствие работа на посту главного тренера сборной России.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

— В чем для вас заключается удовольствие от работы главным тренером сборной России? Это же удовольствие для вас, да?

— Прежде всего, да. Если бы были только обязательства, то понятно, такая работа не приносила бы удовольствие. Удовольствие доставляет работа с лучшими футболистами страны на данный момент, увидеться с ними и потренировать их. Надеюсь, что они что‑то получают на этих сборах, ну и мы тоже получаем удовольствие и информацию, — приводит слова Карпина «Матч-ТВ».

Сегодня, 20 ноября, сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Кубы в Волгограде.

Валерий Карпин стал главным тренером сборной России в июле 2021 года. Сейчас он совмещает работу в сборной и возглавляет футбольный клуб «Ростов».

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