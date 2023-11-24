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12:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Матч Россия — Куба будет внесен в Книгу рекордов России

Товарищеский матч сборной России по футболу против национальной команды Кубы (8:0) будет внесен в Книгу рекордов России. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против».

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По информации источника, российская сборная побила собственный рекорд по числу разных футболистов, забивших голы в одном матче — восемь человек. В Книге рекордов России решили официально зафиксировать данный рекорд — он будет внесен как в печатную версию, так и в онлайн-версию.

В товарищеском матче против сборной Кубы забитыми мячами отличились восемь игроков национальной команды, причем для троих это были первые голы за сборную России. Впервые за сборную отличились защитник «Локомотива» Александр Сильянов, полузащитник «Спартака» Данил Пруцев и полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов.

Церемония внесения рекорда может пройти в начале декабря. Планируется, что в ней примут участие главный тренер сборной России Валерий Карпин и руководство Российского футбольного союза (РФС).

Победа над сборной Кубы стала второй из самых крупных в истории сборной России. В июне 2019 года национальная команда разгромила Сан-Марино (9:0) в отборочном матче чемпионата Европы-2020.

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