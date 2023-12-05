Губерниев высказался о матче сборной России против Кубы
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре сборной России против Кубы, которая завершилась со счетом 8:0 в пользу россиян.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре сборной России против Кубы, которая завершилась со счетом 8:0 в пользу россиян.
— Вы — футбольный обозреватель, потому не могу не спросить про футбол. Недавно сборная России разгромила Кубу 8:0. С учетом того, что официальных матчей и соперников более высокого уровня у нас нет, стоит ли радоваться этой победе?
— Надо радоваться тому, что мы хоть с кем-то играем. Радоваться такой победе над кубинцами могут только идиоты — с учетом сопутствующих обстоятельств вроде покупки бутс в «Спортмастере» и остальных нюансов.
А вот предыдущие две игры, с Камеруном и с Кенией, были гораздо более информативны. Но нам выбирать не приходится. Мы играем, с кем есть возможность, и спасибо соперникам, что так или иначе они откликаются. УЕФА запретил играть нашим детям — ну о чем тут говорить? Сначала они разрешили, а потом поддались давлению — приводит слова Губерниева «Газета. ru».
Напомним, 20 ноября сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0. Кубинцы приехали на матч без нужных бутс, их экипировка не подошла для газона на стадионе в Волгограде.