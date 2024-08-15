Сборная России сыграет товарищеский матч с Вьетнамом 5 сентября

Команда Валерия Карпина 5 сентября в Ханое сыграет с Вьетнамом, после чего отправится в Таиланд, где 7 сентября проведет матч с местной сборной. 10 сентября сборные Вьетнама и Таиланда сыграют между собой в Ханое.