Сборная России сыграет товарищеский матч с Вьетнамом 5 сентября

Команда Валерия Карпина 5 сентября в Ханое сыграет с Вьетнамом, после чего отправится в Таиланд, где 7 сентября проведет матч с местной сборной. 10 сентября сборные Вьетнама и Таиланда сыграют между собой в Ханое.
Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА. Национальная команда Вьетнама располагается в рейтинге сборных на 115-й строчке. Ранее сборная России ни разу не встречалась с этими соперниками.
В этом году российская сборная провела два товарищеских матча — против Сербии (4:0) в Москве в марте и против Беларуси (4:0) в Минске в июне.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявлял о цели проводить не менее восьми товарищеских матчей за календарный год.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.