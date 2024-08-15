Бисмарк
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Волейбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная России сыграет товарищеский матч с Вьетнамом 5 сентября

Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи против национальных команд Вьетнама и Таиланда. Об этом сообщает Федерация футбола Вьетнама.

Источник: https://t.me/teamrussia

Команда Валерия Карпина 5 сентября в Ханое сыграет с Вьетнамом, после чего отправится в Таиланд, где 7 сентября проведет матч с местной сборной. 10 сентября сборные Вьетнама и Таиланда сыграют между собой в Ханое.

Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА. Национальная команда Вьетнама располагается в рейтинге сборных на 115-й строчке. Ранее сборная России ни разу не встречалась с этими соперниками.

В этом году российская сборная провела два товарищеских матча — против Сербии (4:0) в Москве в марте и против Беларуси (4:0) в Минске в июне.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявлял о цели проводить не менее восьми товарищеских матчей за календарный год.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.