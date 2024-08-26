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Слуцкий: Не знаю, сильнее ли Россия Вьетнама и Таиланда

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о соперниках национальной команды по товарищеским матчам в сентябре.

Источник: VCG/VCG via Getty Images

5 сентября сборная России, под руководством Валерия Карпина, встретится с Вьетнамом на стадионе «Ми Динь» в Ханое, а 7 сентября там же проведет матч с Таиландом.

«Сборная Таиланда — хорошая команда. Видел ее, когда она играла со сборной Китая. Сильнее ли на голову наша сборная этих соперников? Не знаю, посмотрим», — приводит слова Слуцкого «РИА Новости Спорт».

Оба матча будут учитываться в рейтинге ФИФА.

Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА. Национальная команда Вьетнама располагается в рейтинге сборных на 115-й строчке. Ранее сборная России ни разу не встречалась с этими соперниками.

В этом году российские футболисты провели два товарищеских матча — против Сербии, выиграв со счетом 4:0 в Москве в марте и против Беларуси, одержав победу с таким же счетом в Минске в июне.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявлял о цели проводить не менее восьми товарищеских матчей за календарный год.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.