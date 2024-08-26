Слуцкий: Не знаю, сильнее ли Россия Вьетнама и Таиланда

5 сентября сборная России, под руководством Валерия Карпина, встретится с Вьетнамом на стадионе «Ми Динь» в Ханое, а 7 сентября там же проведет матч с Таиландом.
«Сборная Таиланда — хорошая команда. Видел ее, когда она играла со сборной Китая. Сильнее ли на голову наша сборная этих соперников? Не знаю, посмотрим», — приводит слова Слуцкого «РИА Новости Спорт».
Оба матча будут учитываться в рейтинге ФИФА.
Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА. Национальная команда Вьетнама располагается в рейтинге сборных на 115-й строчке. Ранее сборная России ни разу не встречалась с этими соперниками.
В этом году российские футболисты провели два товарищеских матча — против Сербии, выиграв со счетом 4:0 в Москве в марте и против Беларуси, одержав победу с таким же счетом в Минске в июне.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявлял о цели проводить не менее восьми товарищеских матчей за календарный год.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.