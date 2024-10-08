«Мы что, помойка какая-то?» Колосков — о возможном матче сборной

«Что значит неофициальная сборная Пакистана? Мы что, помойка какая-то, собираем все, что там снизойдет до нас? Я считаю, что даже и речи не может идти о таком матче! Матч со сборной медиалиги еще большая глупость. До чего должна упасть сборная России, чтобы сыграть с любителями? Вы в своем уме? Чепухой какой-то заниматься не нужно. Играть с какой-то непонятной сборной, а еще хуже с медиалигой — это опустить себя ниже плинтуса», — передает слова Колоскова «Спорт-Экспресс».