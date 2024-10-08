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«Мы что, помойка какая-то?» Колосков — о возможном матче сборной

Ранее появилась информация, что РФС договорился с Пакистаном о проведении товарищеского матча со сборной России 11 октября.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

При этом представитель Пакистанской федерации футбола Мухаммад Яшал Мажар опроверг информацию о проведении матча со сборной России.

«Мы не отправляли никакую команду в Россию, и любая информация про возможный матч между российской и пакистанской сборной в октябре является ложной. Игра в эту паузу, как было сказано ранее, невозможна. Команда, которая едет в пятницу в Россию, — это не национальная сборная нашей страны», — сказал Мажар.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков жестко отреагировал на возможный матч национальной команды России с неофициальной сборной Пакистана.

«Что значит неофициальная сборная Пакистана? Мы что, помойка какая-то, собираем все, что там снизойдет до нас? Я считаю, что даже и речи не может идти о таком матче! Матч со сборной медиалиги еще большая глупость. До чего должна упасть сборная России, чтобы сыграть с любителями? Вы в своем уме? Чепухой какой-то заниматься не нужно. Играть с какой-то непонятной сборной, а еще хуже с медиалигой — это опустить себя ниже плинтуса», — передает слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Сборная России под руководством Валерия Карпина на этой неделе проводит учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. На сбор было вызвано 28 футболистов. Планировалось, что российская сборная проведет два товарищеских матча, однако РФС не смог найти соперников для проведения встреч в октябрьское международное окно.

Сборная Пакистана занимает 197-е место в рейтинге ФИФА. В отборе к ЧМ-2026 пакистанцы проиграли все шесть матчей с общим счетом 1:26. С 2019 года сборная Пакистана одержала лишь одну победу в официальных матчах под эгидой ФИФА, обыграв дома Камбоджу (1:0).

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