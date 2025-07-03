Сборная Мексики сыграет с США в финале Золотого кубка КОНКАКАФ

В полуфинале, который прошел в Санта-Кларе сборная Мексики нанесла поражение Гондурасу. Единственный гол в матче на 50-й минуте забил Рауль Хименес. Мексиканский защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, не отметившись результативными действиями.
В другом полуфинале, который прошел в Сент-Луисе, сборная США обыграла команду Гватемалы со счетом 2:1. У победителей дубль оформил Диего Луна (4-я и 15-я минуты), в составе проигравших отличился Ольгер Эскобар (80).
Сборная Мексики является действующим чемпионом Золотого кубка КОНКАКАФ. Мексиканцы выигрывали турнир рекордные 12 раз. Турнир, проходящий в США и Канаде завершится 6 июля.