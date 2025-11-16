Сперцян против Португалии, СКА — «Металлург»: что смотреть сегодня

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. СКА — «Металлург»
17:30 Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск».
В рамках регулярного чемпионата КХЛ СКА из Санкт-Петербурга примет магнитогорский «Металлург».
СКА начал оправляться от кризиса, который произошел у команды в октябре. Подопечные Игоря Ларионова в последних 8 встречах одержали пять побед и потерпели три поражения. В СКА продолжается работа по укреплению состава. Недавно клуб из Санкт-Петербурга подписал Пьерика Дюбе и вернул Брендана Лайпсика. СКА располагается на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции.
«Металлург» идет на серии из пяти побед подряд. Команда Андрея Разина быстрее всех забила 100 шайб в регулярном чемпионате. Магнитогорцы уверенно лидируют на Востоке, потерпев лишь шесть поражений в 26 матчах. Получится ли у СКА прервать победную серию «Металлурга»? Ответ узнаем уже скоро.
Также сегодня, 16 ноября, в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся прошлогодний финалист Кубка Гагарина «Трактор» и «Авангард», «Ак Барс» сыграет с минским «Динамо», «Северсталь» примет ЦСКА.
Трансляции всех матчей доступны на «Матч ТВ» и «Кинопоиске».
Теннис. Мужчины. Итоговый турнир АТР. Финал. Янник Синнер (Италия, 2) — Карлос Алькарас (Испания, 1)
20:00 Где смотреть: «Кинопоиск», паблик VK.
В финале Итогового турнира АТР в Турине встретятся первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и второй номер мирового рейтинга Янник Синнер из Италии.
Счет личных встреч между спортсменами 10−5 в пользу Алькараса. В этом году Алькарас из пяти встреч в финалах турниров различного уровня одержал четыре победы. Синнер смог обыграть испанца только на Уимблдоне.
В закрытых помещениях Синнеру нет равных. Он попробует доказать это и защитить титул на Итоговом турнире АТР.
Футбол. Отбор на ЧМ-2026. Европа. 6-й тур. Группа F. Португалия — Армения
17:00 Где смотреть: Okko Спорт.
В рамках отбора на чемпионат мира 2026 года Португалия на своем поле примет сборную Армении.
Главная звезда сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит встречу с Арменией из-за красной карточки в предыдущем матче. Португалия еще не гарантировала себе место в финальной части ЧМ-2026, но может сделать это сегодня, победив сборную Армении.
Армения с капитаном Эдуардом Сперцяном в составе уже потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата мира. Команда находится на последнем месте в группе F. Армения без давления попробует огорчить Португалию. Команда Роберто Мартинеса, наоборот, настроена решить вопросы с путевкой на ЧМ-2026.
Также сегодня, 16 ноября, в рамках отбора на ЧМ сборная Азербайджана примет Францию без Мбаппе, Албания встретится с Англией, Италия на своем поле сыграет с Норвегией.
Трансляции всех матчей доступны в Okko Спорт.