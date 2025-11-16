Сперцян против Португалии, СКА — «Металлург»: что смотреть сегодня

СКА начал оправляться от кризиса, который произошел у команды в октябре. Подопечные Игоря Ларионова в последних 8 встречах одержали пять побед и потерпели три поражения. В СКА продолжается работа по укреплению состава. Недавно клуб из Санкт-Петербурга подписал Пьерика Дюбе и вернул Брендана Лайпсика. СКА располагается на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции.