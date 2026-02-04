Бубнов: сборная России не нужна, а Карпин пусть в Эстонии работает

«Я уже говорил, что нам 10 лет со стратегической точки зрения национальная сборная не нужна. Потому что когда нам разрешат играть, у нас будет два года на подготовку к чемпионату мира или Европы. И этого будет достаточно. Где Карпину работать? В Эстонии, блин. Пускай уезжает в Эстонию. Он уже наработал. В “Динамо”-то», — сказал Бубнов в новом выпуске «Коммент. Шоу».
Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 30 матчей, в которых одержала 20 побед при восьми ничьих и двух поражениях. Контракт 56-летнего специалиста со сборной рассчитан до лета 2028 года.
В июне 2025 года Карпин возглавил «Динамо», подписав с московским клубом контракт на три года. Под его руководством «бело-голубые» провели 22 матча, в которых одержали восемь побед при пяти ничьих и девяти поражениях. «Динамо» выдало худший старт в РПЛ за шесть лет, набрав за 15 матчей всего 17 очков.
Помимо российского гражданства, Карпин имеет гражданства Эстонии и Испании. Он является уроженцем Нарвы и до 18 лет выступал за эстонские клубы «Спорт» и «Звезда». В марте 2025 года стало известно, что Карпин купил дом на берегу Таллинского залива за 90 млн рублей и планирует жить в Эстонии.
Валерий Карпин
Николас Кордова
Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
37′
Бен Бреретон Диас
(Габриэль Суасо)
76′
12
Станислав Агкацев
22
Мингиян Бевеев
4
Данил Круговой
67
Максим Глушенков
3
Игорь Дивеев
27
Иван Обляков
25′
7
Алексей Батраков
74
Даниил Фомин
58′
59′
8
Наиль Умяров
18
Матвей Кисляк
87′
13
Иван Сергеев
17
Александр Головин
59′
11
Кирилл Глебов
10
Константин Тюкавин
59′
9
Николай Комличенко
25
Матвей Лукин
88′
21
Руслан Литвинов
12
Лоуренс Вигуру
3
Гильермо Марипан
13
Беньямин Кушчевич
2
Фабиан Ормасабаль
17
Габриэль Суасо
65′
5
Иван Роман
66′
86′
21
Франсиско Салинас
16
Гонсало Тапия
7′
59′
11
Лукас Сепеда
10
Дарио Осорио
86′
26
Агустин Арсе
20
Хавьер Альтамирано
59′
22
Бен Бреретон Диас
18
Родриго Эчеверриа
86′
19
Максимилиано Гутьеррес
6
Висенте Писарро
73′
74′
15
Фелипе Лойола
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти