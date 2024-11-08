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Матч Франция — Израиль не перенесут из-за погрома в Амстердаме

В Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча Лиги Европы с участием «Аякса» произошла серия нападений на болельщиков израильского «Маккаби».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Xavier Laine/Getty Images

Как заявил глава МВД Франции Бруно Ретайо, матч в рамках Лиги наций Франция — Израиль состоится в Париже 14 ноября, несмотря на нападения на израильских болельщиков в Нидерландах накануне.

«Некоторые призывают перенести матч Франция — Израиль. Я не принимаю этого: Франция не отступает, потому что это означало бы сдаться перед лицом угроз насилия и антисемитизма. По моей просьбе префект полиции Лоран Нуньес принимает необходимые меры безопасности, чтобы этот матч, как обычно, состоялся на стадионе “Стад де Франс”, — написал министр в социальных сетях.

Накануне Бруно Ретайо также потребовал объяснений от чемпиона страны «ПСЖ» из-за политической акции болельщиков, вывесивших баннер «Свободу Палестине».

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о матче Лиги наций против команды Израиля, заявив, что не уверен в том, что проводить игру с командой Израиля в настоящий момент является лучшим решением.

Сборная Франции занимает второе место в группе 2 Лиги наций, имея после четырех матчей девять очков. Израиль без набранных очков занимает четвертую строчку.

Аякс
5:0
Первый тайм: 3:0
Маккаби
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 4-й тур
7.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Johan Cruyff Arena
Главные тренеры
Франческо Фариоли
Жарко Лазетич
Голы
Аякс
Бертран Траоре
(Брайан Бробби)
14′
Кеннет Тэйлор
(Брайан Бробби)
27′
Мика Годтс
39′
Брайан Бробби
(Кеннет Тэйлор)
61′
Киан Фитц-Джим
(Стивен Бергейс)
69′
Составы команд
Аякс
22
Ремко Пасвер
3
Антон Гоэи
15
Юри Бас
24
Даниэле Ругани
21
Бранко ван ден Бомен
9
Брайан Бробби
4
Йоррел Хато
46′
5
Оуен Вайндал
82′
8
Кеннет Тэйлор
43′
66′
23
Стивен Бергейс
28
Киан Фитц-Джим
73′
6
Джордан Хендерсон
90′
11
Мика Годтс
66′
10
Чуба Акпом
20
Бертран Траоре
73′
29
Кристиан Расмуссен
Маккаби
90
Рой Мишпати
13
Раз Шломо
6
Тайрис Асанте
18
Неманья Стоич
42
Дор Перец
28
Иссуф Сиссоко
11
Сагив Йехезкель
72′
27
Офир Давидзада
16
Гавриэль Каничовски
26′
72′
14
Йорис ван Оверем
36
Идо Шахар
72′
20
Генри Аддо
86′
9
Дор Тургеман
82′
7
Эран Захави
19
Элад Мадмон
72′
17
Уэсли Патати
90+1′
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
11
9
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
18
Фолы
15
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Онджрей Берка
(Чехия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Франция
Израиль
Маккаби
Аякс
Лига наций: таблица и календарь