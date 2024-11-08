Матч Франция — Израиль не перенесут из-за погрома в Амстердаме

Как заявил глава МВД Франции Бруно Ретайо, матч в рамках Лиги наций Франция — Израиль состоится в Париже 14 ноября, несмотря на нападения на израильских болельщиков в Нидерландах накануне.
«Некоторые призывают перенести матч Франция — Израиль. Я не принимаю этого: Франция не отступает, потому что это означало бы сдаться перед лицом угроз насилия и антисемитизма. По моей просьбе префект полиции Лоран Нуньес принимает необходимые меры безопасности, чтобы этот матч, как обычно, состоялся на стадионе “Стад де Франс”, — написал министр в социальных сетях.
Накануне Бруно Ретайо также потребовал объяснений от чемпиона страны «ПСЖ» из-за политической акции болельщиков, вывесивших баннер «Свободу Палестине».
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о матче Лиги наций против команды Израиля, заявив, что не уверен в том, что проводить игру с командой Израиля в настоящий момент является лучшим решением.
Сборная Франции занимает второе место в группе 2 Лиги наций, имея после четырех матчей девять очков. Израиль без набранных очков занимает четвертую строчку.