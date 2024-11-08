Матч Франция — Израиль не перенесут из-за погрома в Амстердаме

«Некоторые призывают перенести матч Франция — Израиль. Я не принимаю этого: Франция не отступает, потому что это означало бы сдаться перед лицом угроз насилия и антисемитизма. По моей просьбе префект полиции Лоран Нуньес принимает необходимые меры безопасности, чтобы этот матч, как обычно, состоялся на стадионе “Стад де Франс”, — написал министр в социальных сетях.