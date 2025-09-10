Экс-глава «Зенита» готовится к дебюту в Кубке России в 70 лет

70-летний функционер готовится к дебюту в Кубке России. В четверг, 11 сентября, «Амкал» в 1/64 финала Пути регионов сыграет с белгородским «Салютом».
В случае выхода на поле Медведев станет самым возрастным футболистом в истории России и войдет в список старейших игроков в истории мирового футбола. В день матча его точный возраст составит 70 лет и 28 дней.
На данный момент рекорд российского футбола принадлежит бизнесмену Владимиру Тумаеву, который в апреле 2005 года сыграл за ижевский «Газовик-Газпром» в Кубке России в возрасте 58 лет и 136 дней. Самым возрастным игроком в истории мирового футбола является египтянин Эззельдин Бахадер, который в октябре 2020 года сыграл в третьем по силе дивизионе страны в возрасте 74 лет и 348 дней.
В предыдущем матче Кубка России «Амкал» установил мировой рекорд в Кубке России, выпустив на поле бывшего центрового «Даллас Маверикс» Павла Подкользина, чей рост составляет 226 сантиметров. Он стал самым высоким футболистом в истории мирового футбола, сыгравшим на профессиональном уровне. Также в матче против «Калуги» (1:0) сыграл 14-летний Василий Гончаров, ставший самым молодым игроком в истории Кубка России.
30 августа стало известно, что Медведев покинул пост председателя правления «Зенита», которую он занимал с февраля 2019 года. Его место занял бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов.