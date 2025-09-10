Экс-глава «Зенита» готовится к дебюту в Кубке России в 70 лет

На данный момент рекорд российского футбола принадлежит бизнесмену Владимиру Тумаеву, который в апреле 2005 года сыграл за ижевский «Газовик-Газпром» в Кубке России в возрасте 58 лет и 136 дней. Самым возрастным игроком в истории мирового футбола является египтянин Эззельдин Бахадер, который в октябре 2020 года сыграл в третьем по силе дивизионе страны в возрасте 74 лет и 348 дней.