СМИ: «Зенит» хочет подписать Скопинцева из «Динамо» за €5 млн

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, сине-бело-голубые начали работу по переходу 26-летнего Скопинцева. Клуб готов предложить за него €5 млн, а сам футболист рассчитывает на зарплату в размере €1,4 млн в год.

По информации «Спорт-Экспресса», «Зенит» пока не делал «Динамо» предложений о трансфере Скопинцева.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил информацию о том, что ведутся переговоры с «Зенитом» по переходу Тикнизяна. Но футболист не согласовал условия личного контракта с клубом и из-за этого трансфер сорвался. В переговорах Тикнизян запросил зарплату около €2 млн в год. «Зенит» при этом предлагал зарплату в размере €1,2 млн.