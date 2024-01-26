СМИ: «Зенит» хочет подписать Скопинцева из «Динамо» за €5 млн
«Зенит», после сорвавшихся переговоров по трансферу защитника «Локо» Наира Тикнизяна, планирует подписать контракт с Дмитрием Скопинцевым из «Динамо».
«Зенит», после сорвавшихся переговоров по трансферу защитника «Локо» Наира Тикнизяна, планирует подписать контракт с Дмитрием Скопинцевым из «Динамо».
Как сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, сине-бело-голубые начали работу по переходу 26-летнего Скопинцева. Клуб готов предложить за него €5 млн, а сам футболист рассчитывает на зарплату в размере €1,4 млн в год.
По информации «Спорт-Экспресса», «Зенит» пока не делал «Динамо» предложений о трансфере Скопинцева.
Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил информацию о том, что ведутся переговоры с «Зенитом» по переходу Тикнизяна. Но футболист не согласовал условия личного контракта с клубом и из-за этого трансфер сорвался. В переговорах Тикнизян запросил зарплату около €2 млн в год. «Зенит» при этом предлагал зарплату в размере €1,2 млн.
«Зенит» начал поиски игрока на позицию защитника после того, как стало известно, что ЦСКА объявил о переходе игрока сине-бело-голубых Данила Кругового. Футболист присоединится к армейцам летом 2024 года в статусе свободного агента, а пока отправится получать игровую практику в составе команды «Зенит-2».