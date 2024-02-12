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19:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-президент «Локо» рассказала, чем зарабатывает на жизнь

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о том, чем сейчас зарабатывает на жизнь.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

— Ольга Юрьевна, самый простой вопрос — как у вас дела?

— Пока все неплохо. Я уже пережила период, когда вроде как осталась не у дел. Работа в футболе — совсем не сказка, я долгое время жила в очень напряженном графике — матчи каждые выходные, трансферные переговоры, которые длятся ночами, потому что все тянут до последнего. Привыкла быть на ногах круглые сутки. А потом вдруг раз — и всего этого не стало. Резкий переход от чрезмерной занятости до покоя. Было трудно собраться и начать заниматься чем-то новым.

— Насколько затянулась сознательная пауза в работе?

— Месяцев 7 вообще ничего не делала. У меня очень большой рабочий стаж — более 30 лет первым лицом в разных компаниях. Когда после стольких лет наступает тишина — это пугает. Это был период очень тяжелой трансформации. Но потом все устаканилось, и я нашла способ реализовать себя в этой новой жизни.

— И какой же?

— Мои друзья стали обращаться ко мне за помощью, как к финансисту. Я консультировала их в вопросах бизнеса — помогала делать финансовые планы, бизнес-планы, составляла заявки в банки на кредитование их предприятий. Сначала работала только с теми, кого знала лично. Потом меня начали рекомендовать, и я стала помогать всем, кто ко мне обращался. Сейчас по-прежнему консультирую, работаю на фрилансе, — приводит слова Смородкой Sport 24.

Напомним, что Смородская стала президентом «Локомотива» в июле 2010 года, а в августе 2016 года покинула пост, вместе с ней из «Локо» ушли еще 15 сотрудников.

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