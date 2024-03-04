«Не дают паспорт». Шелия — о том, почему он не играет за Грузию

«Что я делаю, чтобы играть в сборной Грузии? 35 лет уже делаю (смеется). Я играю в футбол. Что еще нужно? Получить паспорт? Я подал документы, мне отказали. Больше не подавал. Мечты иногда сбываются, а иногда нет. Последний раз подавал два года назад. Почему отказали — не сказали. Странная ситуация.



Я не отказывался от грузинского паспорта. Родился в Москве, когда мне было два года, родители уехали в Тбилиси. Гражданство России я получил только в 13 лет, вернувшись в Москву. Грузинское автоматически было приостановлено. Но отказ даже не отражен. Гражданство мне надо было даже не получить, а восстановить — это считается самым простым путем. Но кто-то не захотел, чтобы оно у меня оказалось.



Один раз хотели вызвать, когда мне был 21 год и я играл в Первой лиге, но до конкретики не дошло. А когда я был в “Тамбове”, мне звонил представитель федерации, в прошлом известный футболист. Удивился, как хорошо я владею грузинским, и спросил: “Хочешь играть за нашу сборную?” Когда я ответил согласием, снова удивился. После этого никто не звонил.



Судьбу принимаю такой, какая она есть. Значит, такой путь. Жаль, да. Мечта детства. Помню, как Грузия принимала Италию на стадионе Бориса Пайчадзе. Антураж, полный стадион! Меня это вдохновило. Думал: когда-нибудь я должен здесь сыграть. Вижу ли я неспортивную подоплеку в этом? Не хочется кого-то во что-то тыкать. Догадки есть, но информация не стопроцентная», — сказал Шелия.