Уткин прокомментировал увольнение Ивича из «Краснодара»
Спортивный журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале высказался об увольнении главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.
Спортивный журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале высказался об увольнении главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.
«Никакого логического объяснения отставке Владимира Ивича нет. Ну, так не бывает в борьбе за чемпионство. Значит, причины во внутреннем конфликте», — написал Уткин.
Накануне Василий Уткин прокомментировал неудачную серию выступлений «Краснодара», выразив надежду, что команда с Ивичем еще сможет найти свою игру.
Сегодня «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Владимиром Ивичем, который возглавлял команду с января 2023 года. После зимнего перерыва «быки» не сумели выиграть ни одного матча и уступили «Зениту» лидерство в РПЛ. Вчера, 12 марта, «Краснодар» проиграл подмосковным «Химкам» (0:2) и вылетел из Кубка России.
Следующий матч «Краснодар» проведет 30 марта на выезде против «Локомотива».