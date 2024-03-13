Уткин прокомментировал увольнение Ивича из «Краснодара»

«Никакого логического объяснения отставке Владимира Ивича нет. Ну, так не бывает в борьбе за чемпионство. Значит, причины во внутреннем конфликте», — написал Уткин.

Сегодня «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Владимиром Ивичем, который возглавлял команду с января 2023 года. После зимнего перерыва «быки» не сумели выиграть ни одного матча и уступили «Зениту» лидерство в РПЛ. Вчера, 12 марта, «Краснодар» проиграл подмосковным «Химкам» (0:2) и вылетел из Кубка России.