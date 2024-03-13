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13:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Уткин прокомментировал увольнение Ивича из «Краснодара»

Спортивный журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале высказался об увольнении главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Спорт-Экспресс

«Никакого логического объяснения отставке Владимира Ивича нет. Ну, так не бывает в борьбе за чемпионство. Значит, причины во внутреннем конфликте», — написал Уткин.

Накануне Василий Уткин прокомментировал неудачную серию выступлений «Краснодара», выразив надежду, что команда с Ивичем еще сможет найти свою игру.

Сегодня «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Владимиром Ивичем, который возглавлял команду с января 2023 года. После зимнего перерыва «быки» не сумели выиграть ни одного матча и уступили «Зениту» лидерство в РПЛ. Вчера, 12 марта, «Краснодар» проиграл подмосковным «Химкам» (0:2) и вылетел из Кубка России.

Следующий матч «Краснодар» проведет 30 марта на выезде против «Локомотива».

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