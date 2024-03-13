Зарема: Уволить Ивича — самодурство. Назначить в «Спартак» — еще большее
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на увольнение главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на увольнение главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.
«Увольнять Ивича из “Краснодара” посреди самого успешного сезона в истории клуба — это самодурство. Еще большим самодурством будет назначить Ивича в “Спартак”.
Сколько лет “Краснодар” не может выиграть ни один трофей? Не знаю, кто у них спортивный директор, но финансов влито очень прилично, а результаты абсолютно не соответствуют. Стадион стадионом, парк парком, но это футбольный клуб в первую очередь.
“Спартак” и “Краснодар” просто сами расстелили красную дорожку ко всем трофеям “Зениту” в год, когда петербургский клуб показывает блеклую игру. Не нужны даже поддержка и подстраховка сверху», — приводит слова Салиховой Metaratings.
Сегодня «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Владимиром Ивичем, который возглавлял команду с января 2023 года. После зимнего перерыва «быки» не сумели выиграть ни одного матча и уступили «Зениту» лидерство в РПЛ. Вчера, 12 марта, «Краснодар» проиграл подмосковным «Химкам» со счетом 0:2 и вылетел из Кубка России.
Ранее сообщалось, что Ивич может входить в список кандидатов на пост главного тренера «Спартака» в случае возможной отставки Гильермо Абаскаля.