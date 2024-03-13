Зарема: Уволить Ивича — самодурство. Назначить в «Спартак» — еще большее

«Увольнять Ивича из “Краснодара” посреди самого успешного сезона в истории клуба — это самодурство. Еще большим самодурством будет назначить Ивича в “Спартак”.



Сколько лет “Краснодар” не может выиграть ни один трофей? Не знаю, кто у них спортивный директор, но финансов влито очень прилично, а результаты абсолютно не соответствуют. Стадион стадионом, парк парком, но это футбольный клуб в первую очередь.



“Спартак” и “Краснодар” просто сами расстелили красную дорожку ко всем трофеям “Зениту” в год, когда петербургский клуб показывает блеклую игру. Не нужны даже поддержка и подстраховка сверху», — приводит слова Салиховой Metaratings.