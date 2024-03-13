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17:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: перед увольнением Ивич поссорился с руководством «Краснодара»

13 марта «Краснодар» объявил о расторжении контракта с сербским специалистом Владимиром Ивичем.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Как сообщает в Telegram-канале журналист Иван Карпов, проблемы между руководством «Краснодара» и бывшим главным тренером Владимиром Ивичем обострились после ничьей с «Рубином» в 19-м туре РПЛ (1:1).

По данным источника, генеральный директор клуба Владимир Хашиг ворвался в раздевалку и на повышенных тонах стал выяснять, почему футболисты упустили победу на последней минуте матча с «Рубином». Ивичу это не понравилось, и сербский тренер потребовал, чтобы гендиректор и его сопровождающие вышли. Хашиг доложил о случившемся владельцу клуба Сергею Галицкому.

После поражения от «Ростова» эта конфронтация усугубилась. Сергей Галицкий нагрубил Ивичу, а серб не стерпел и попросил того следить за языком. После третьего подряд неудачного матча, на этот раз в рамках Кубка России с «Химками» (0:2), президент клуба сообщил тренеру, что думает о его увольнении.

В чемпионате России после 20 туров «Краснодар» с 39 набранными очками идет на втором месте, на очко отставая от лидирующего «Зенита». В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом».

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