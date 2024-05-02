Стала известна дата рассмотрения апелляции Промеса в Нидерландах
Суд Амстердама рассмотрит апелляцию нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса 20 сентября. Об этом сообщает телеканал AT5.
Суд Амстердама рассмотрит апелляцию нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса 20 сентября. Об этом сообщает телеканал AT5.
По информации источника, в прокуратуре Нидерландов рассчитывают на личное присутствие Промеса во время судебного процесса. При этом не уточняется, какую из двух поданных футболистом апелляций будет рассматривать суд.
В июне 2023 года суд Амстердама признал Промеса виновным в нападении с ножом на двоюродного брата и приговорил его к полутора годам тюрьмы. В феврале этого года игрок «Спартака» заочно получил еще шесть лет лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. После этого он был объявлен в международный розыск.
29 февраля Промес был задержан при прохождении паспортного контроля в дубайском аэропорту «Аль-Мактум» и не смог вылететь после сборов со «Спартаком» в Россию.
Поводом для задержания игрока стало то, что во время сборов в ОАЭ он попал в аварию и сбежал с места ДТП.
В настоящий момент Промес остается под арестом в ОАЭ и ожидает судебного решения по поводу экстрадиции в Нидерланды. Сообщалось, что первое заседание суда должно пройти в четверг, 2 мая.
В феврале 2021 года Промес покинул амстердамский «Аякс» и вернулся в московский «Спартак». В этом сезоне он провел за красно-белых 21 матч, в которых забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач. Контракт Промеса с российским клубом действует до конца этого сезона.