Стала известна дата рассмотрения апелляции Промеса в Нидерландах

По информации источника, в прокуратуре Нидерландов рассчитывают на личное присутствие Промеса во время судебного процесса. При этом не уточняется, какую из двух поданных футболистом апелляций будет рассматривать суд.

В июне 2023 года суд Амстердама признал Промеса виновным в нападении с ножом на двоюродного брата и приговорил его к полутора годам тюрьмы. В феврале этого года игрок «Спартака» заочно получил еще шесть лет лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. После этого он был объявлен в международный розыск.

29 февраля Промес был задержан при прохождении паспортного контроля в дубайском аэропорту «Аль-Мактум» и не смог вылететь после сборов со «Спартаком» в Россию.

Поводом для задержания игрока стало то, что во время сборов в ОАЭ он попал в аварию и сбежал с места ДТП.

В настоящий момент Промес остается под арестом в ОАЭ и ожидает судебного решения по поводу экстрадиции в Нидерланды. Сообщалось, что первое заседание суда должно пройти в четверг, 2 мая.

В феврале 2021 года Промес покинул амстердамский «Аякс» и вернулся в московский «Спартак». В этом сезоне он провел за красно-белых 21 матч, в которых забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач. Контракт Промеса с российским клубом действует до конца этого сезона.