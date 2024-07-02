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16:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Глушенков выйдет в стартовом составе «Зенита» в матче с «Сочи»

«Зенит» объявил стартовый состав на матч Летнего кубка против «Сочи».

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК «Зенит»

Новички «Зенита» полузащитник Максим Глушенков, и защитники Сергей Волков и Юрий Горшков появятся на поле с первых минут в матче Летнего кубка против «Сочи».

Состав «Зенита»: Одоевский, Горшков, Нино, Сантос, Волков, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Глушенков, Кассьерра.

24-летний Глушенков перешел в «Зенит» из Локомотива. Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления еще на сезон).

25-летний Юрий Горшков перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов». Трудовое соглашение рассчитано до лета 2027 года и содержит опцию продления на еще один сезон.

21-летний защитник сборной России Сергей Волков перешел в «Зенит» из «Краснодара». Волков подписал с сине-бело-голубыми четырехлетний контракт с возможностью продления еще на один год.


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