Глушаков остается игроком «Химок» несмотря на переход в Медиалигу

Накануне 37-летний Глушаков сообщил, что продолжит карьеру в Медиалиги и будет выступать за «СКА-Ростов». Команда принадлежит рэперу Василию Вакуленко, более известному под сценическим именем Баста.
— У Глушакова есть контракт, но в какой игре он будет участвовать — решает тренер. Пока контракт с ним не расторгнут, данного вопроса в повестке нет. Соответственно, он игрок «Химок», — сказал Садыгов.
Глушаков перешел в «Химки» минувшим летом и провел за подмосковный клуб восемь матчей, в которых не сумел отличиться результативными действиями. 21 сентября футболист сообщил, что его отправили во вторую команду. Сообщалось, что у Глушакова возник конфликт с главным тренером «Химок» испанцем Франком Артигой.
По информации телеграм-канала «Мутко против», Глушаков сохранит место в заявке «Химок», чтобы выйти на поле в матче 30-го тура против московского «Спартака», за который он провел большую часть своей карьеры. Матч состоится 24 мая 2025 года и должен стать прощальным для бывшего капитана красно-белых.
«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В субботу, 6 октября, команда Франка Артиги на выезде сыграет с лидером чемпионата «Краснодаром». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.