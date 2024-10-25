Фомин: Не хочу играть в Европе, хочу выиграть трофей с «Динамо»

«Мы готовы бороться за победу в чемпионате. В прошлом сезоне мы это и показали. Все зависит от нас. Чемпионский состав или нет у нас, покажет турнирная таблица в конце сезона. У нас хорошая команда, и мы движемся в правильном направлении. Хочу ли я играть в Европе? Я продлил контракт с “Динамо” и хочу выиграть трофей, болельщики этого заслуживают. Про Европу не думаю», — передает слова Фомина «РБ Спорт».