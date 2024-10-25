Фомин: Не хочу играть в Европе, хочу выиграть трофей с «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин выразил уверенность, что столичный клуб готов бороться за чемпионство.
«Мы готовы бороться за победу в чемпионате. В прошлом сезоне мы это и показали. Все зависит от нас. Чемпионский состав или нет у нас, покажет турнирная таблица в конце сезона. У нас хорошая команда, и мы движемся в правильном направлении. Хочу ли я играть в Европе? Я продлил контракт с “Динамо” и хочу выиграть трофей, болельщики этого заслуживают. Про Европу не думаю», — передает слова Фомина «РБ Спорт».
«Кто для “Динамо” принципиальный соперник в РПЛ? Дерби со “Спартаком” и игра с “Зенитом”. Для меня лично — “Краснодар”, “Уфа”,
“Пари Нижний Новгород” — мои бывшие команды», — добавил Фомин.
Даниил Фомин провел в составе бело-голубых 151 матч, в которых забил 28 мячей и сделал 22 результативные передачи. На его счету 15 игр за сборную России. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
После 12-ти туров «Динамо» набрало 23 очка и занимает 5-е место в Премьер-лиге. С 30 очками лидирует «Краснодар», на один балл меньше набрал петербургский «Зенит».