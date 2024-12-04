Губернатор Самарской области: Осинькин — красавчик

«Тренера нельзя уволить, потому что отступные, которые я не могу назвать, к примеру, 100 млн рублей. Если я приму решение о том, что 100 млн рублей в период проведения СВО я отдам за то, что тренер, который команду на таком месте держит, и в раздевалке такие вещи говорит игрокам, и так строит тренировочный процесс, и таких ребят отправляет на скамейку, чтобы потом эти люди продали их подороже за свою прибыль, я в этой ситуации буду не прав. Меня за эти 100 млн рублей потом… Да я сам с себя спрошу. Спать не буду. 100 млн рублей — это огромное количество ФАПов, это большое количество помощи тем, кто нуждается в ней. Поэтому я такое решение принять не могу.



Отматывая назад, в сентябре кто-то оплатил и заказал огромную информационную кампанию федеральную в поддержку этого тренера, чтобы его оставить на этом месте, чтобы он сплачивал команду, чтобы довел до конца какие-то процессы. Его заслуженно очень любят, поэтому не имею права, не посоветовавшись с болельщиками — болельщики за Осинькина.



Я тоже болельщик. Невынужденный, может быть, неожидаемый болельщиками в своем стане, но я тоже болельщик. Болельщики у нас ребята ортодоксальные, серьезные, они уважаемого тренера никуда не отпустят, они с него спросят на 100 процентов. Болельщики ждут результат, верят в восьмое место. Мы все верим в Осинькина, верим, что нашу сильную команду, которая “Зенит” побеждает на их поле, доведет до восьмерки и покажет блестящую игру. Он красавчик. Поэтому мы будем с удовольствием наблюдать за их игрой. Не могу себе позволить принять решение, которое подведет три миллиона человек и даст удовлетворение одному. Не могу», — сказал Федорищев.