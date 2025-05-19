Джикия поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком»

«Мне бы хотелось, чтобы пришло много болельщиков. На “Спартак” сейчас много ходят. Что касается того, как встретят — понятное дело, что я не тот игрок, которого с негативом будет встречать стадион. Что касается моих убеждений и принципов после ухода из “Спартака”, они таковыми и остались. И понятно, что не будем сейчас ворошить то, что было в трансферное окно. Я остался верен себе, своим принципам и тому, как изначально во мне зародили, что такое “Спартак”.



Я вижусь с некоторыми ребятами из “Спартака”. Мы поддерживаем связь, я узнаю, как ребята… Несколько дней назад созванивался с водителями, административным штабом. Недавно был на игре, когда был Кубок с “Уралом”. Когда могу, всегда посещаю игры, тем более, что живу в 150 метрах от стадиона», — сказал Джикия.