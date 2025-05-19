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Джикия поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком»

Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия в интервью «РБ Спорт» высказался о предстоящем матче против московского «Спартака» в заключительном, 30-м туре РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мне бы хотелось, чтобы пришло много болельщиков. На “Спартак” сейчас много ходят. Что касается того, как встретят — понятное дело, что я не тот игрок, которого с негативом будет встречать стадион. Что касается моих убеждений и принципов после ухода из “Спартака”, они таковыми и остались. И понятно, что не будем сейчас ворошить то, что было в трансферное окно. Я остался верен себе, своим принципам и тому, как изначально во мне зародили, что такое “Спартак”.

Я вижусь с некоторыми ребятами из “Спартака”. Мы поддерживаем связь, я узнаю, как ребята… Несколько дней назад созванивался с водителями, административным штабом. Недавно был на игре, когда был Кубок с “Уралом”. Когда могу, всегда посещаю игры, тем более, что живу в 150 метрах от стадиона», — сказал Джикия.

Георгий Джикия выступал за «Спартак» с 2017 по 2024 год. За семь с половиной лет защитник провел за клуб 215 матчей, в которых забил пять голов и отдал 11 голевых передач. Вместе с красно-белыми он становился чемпионом России, завоевывал серебряные и дважды — бронзовые медали. Также Джикия выигрывал в «Спартаке» Кубок и Суперкубок России.

В нынешнем сезоне Джикия провел за «Химки» 18 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице. Матч со «Спартаком» пройдет в субботу, 24 мая. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.